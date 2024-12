Relatora da CPI insiste em convocação do presidente da CBF

Relatora da CPI das Bets, instalada para investigar os sites de apostas, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) disse que uma das prioridades da comissão a partir de agora é colher o depoimento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

Soraya já apresentou requerimentos para a convocação do executivo, mas, por alguma razão que senadora diz não saber explicar, eles nunca foram aprovados. “Acho que ele tem muito a colaborar, já que o Brasileirão atualmente é patrocinado por uma casa de apostas”, disse a relatora.

A senadora apresentou um requerimento de convocação do presidente da CBF em 14 de novembro deste ano. No dia 19, ele foi apreciado e rejeitado. No mesmo dia, ela protocolou um novo requerimento, dessa vez na modalidade de convite, que não foi apreciado pela comissão até o momento.

Thronicke reclama e, em tom enigmático, diz que algo acontece de estranho todas as vezes em que ela tenta convocar o presidente da CBF. “Estou convocando o Ednaldo e eles (os senadores) estão tirando. Será que o problema sou eu?”, indagou. Uma vez aprovado o requerimento pelos membros da comissão, cabe ao presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR), agendar a data da oitiva.

Estatísticas e audiências

Nesta semana, a relatora do colegiado afirmou ter se reunido com representantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). No encontro, recebeu informações e dados sobre o perfil dos apostadores virtuais no Brasil que apontam que a maior parte deles são pessoas com mais de 60 anos. “São números chocantes e astronômicos que dão um sinal de alerta muito pesado. Queremos levar essas estatísticas para serem analisadas pela CPI”, ressalta Soraya.

A senadora destacou que as próximas sessões da comissão devem ser dedicadas a ouvir depoimentos de vítimas de golpes em sites de apostas. A ideia é colher os relatos em audiências reservadas.

Publicidade