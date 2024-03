Relator do PL das Fake News participa de live de VEJA nesta sexta

O relator do PL das Fake News, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), é o entrevistado desta sexta em Os Três Poderes, de VEJA, transmitido ao vivo. O parlamentar fala sobre o projeto de lei para combater notícias falsas nas redes sociais. O texto, que traz muita resistência de parlamentares, chegou a tramitar em regime de urgência na Câmara, em abril do ano passado, mas após muitas críticas saiu da pauta. O relator, no entanto, pretende voltar com a discussão no fim do recesso parlamentar.

O programa é apresentado pelo editor Ricardo Ferraz, com comentários dos colunistas Matheus Leitão e Robson Bonin, de Radar.

Um dos pontos sensíveis do PL das Fake News, na visão do relator, diz respeito à fiscalização da lei, caso ela seja aprovada. Questionado sobre o tema em entrevista a VEJA, ele fez questão de ressaltar que essa supervisão continuará a cargo das plataformas, mas citou a possibilidade de a Anatel realizar o serviço. “Aqui é bom dizer que não é ‘qual estrutura do Estado lerá conteúdo ou fará moderação de conteúdo. Porque quem vai avaliar conteúdo é quem avalia hoje: as próprias empresas. O governo não vai se meter com conteúdo, mas ele tem que fiscalizar o cumprimento da lei”, afirmou o deputado.

O novo pacto entre Lula e Lira

A relação de Lula com Arthur Lira, outro tema em debate no programa desta sexta, é marcada por tensão e desconfiança, mas, como os dois são pragmáticos, também é de parceria, com ganhos até aqui para ambos os lados. Reportagem de VEJA mostra que, no balanço de 2023, os dois fizeram concessões, deixaram de lado diferenças e avançaram juntos – e o roteiro deve se repetir neste ano, como eles mesmos sinalizaram após reuniões recentes. O que pode desestabilizar essa relação é a eleição para sucessão de Lira na presidência da Casa, mas o deputado já sinalizou que fechou um acordo com o petista sobre o tema, o que aliados do presidente não confirmam. Para o país, o fato é que o compromisso pode destravar pautas decisivas.