Relator da LDO 2025 no Senado participa de live de VEJA nesta sexta-feira

O relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, senador Confúcio Moura (MDB-RO), será o convidado do programa Os Três Poderes, de VEJA, nesta sexta-feira, 26. O parlamentar vai falar sobre a votação da proposta, que deve ocorrer em agosto, na volta do recesso, e também sobre a questão tributária.

O programa, apresentado pelo editor Ricardo Ferraz e comentado pelos colunistas Matheus Leitão, Ricardo Rangel e Marcela Rahal, vai tratar ainda sobre os embates do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a conclusão da privatização da Sabesp e as eleições na Venezuela, marcada para este domingo, 28.

VITÓRIA DUPLA

Com a privatização da Sabesp, concretizada na terça, o governador Tarcísio de Freitas obteve uma dupla vitória, conforme mostra capa de VEJA. No campo econômico, a venda de 32% das ações da empresa rendeu aos cofres paulistas o montante de R$ 14,7 bilhões. Na arena política, o sucesso na empreitada mostrou uma grande capacidade de articulação e uma estratégia bem-sucedida de convencimento de diversos atores. Além disso, aumentou ainda mais a bolsa de apostas de que o político será a principal força de oposição na disputa ao Planalto em 2026. Em entrevista a VEJA, ele fala sobre o negócio da companhia de saneamento, o cenário eleitoral e faz críticas ao governo Lula.