Randolfe irrita o PT ao falar em derrota de Lula

A cúpula do PT ainda não perdoou o senador Randolfe Rodrigues (Rede), que em fevereiro passou a integrar a coordenação de campanha do ex-presidente Lula nas eleições de 2022. Motivo: o parlamentar já disse duas vezes que Lula pode perder a eleição para Jair Bolsonaro. Neste momento em que a campanha de Bolsonaro ganha um viés de alta nas pesquisas e Lula aparece estabilizado, está sendo interpretada como um reconhecimento de que as coisas não vão tão bem como alguns petistas gostariam propagam.

Na semana passada, Randolfe admitiu duas vezes a possibilidade de derrota de Lula nas eleições. Primeiro, foi em uma entrevista para o Metrópoles, na qual o senador disse que, se os democratas não se unissem e se Lula não conversasse com setores mais amplos da sociedade, para além da esquerda, Bolsonaro sairia vitorioso. Em entrevista ao UOL, o senador voltou a admitir o risco de derrota de Lula.

Poucos são os petistas que gostam de falar abertamente sobre o assunto. Mas um deles, o senador Jaques Wagner (BA), uma das lideranças mais respeitadas do partido, não escondeu seu descontentamento com o aliado político: “Poder perder, qualquer um pode. As pesquisas não indicam isso. Eu entendo que o Lula está ampliando o máximo. Eu confesso que não entendi a fala do Randolfe”, disse Wagner.

Para o senador baiano, Lula tem feito movimentos para ampliar seu espectro político, ao contrário do que diz Randolfe. “A própria presença do (Geraldo) Alckmin na vice, todo mundo cumpriu e dialogou todos os partidos. Aliás, essa é uma característica dele (Lula), a capacidade de ampliação e de dialogar com todo mundo”, ressaltou Wagner. Nas redes sociais, os petistas reagiram com irritação à fala de Randolfe sobre a suposta derrota de Lula.