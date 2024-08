Ramagem acompanha Castro em ato oficial que distribuiu R$ 2,5 milhões para policiais

Candidato do PL no Rio, Alexandre Ramagem acompanhou nesta quarta-feira, 28, o governador Cláudio Castro em evento oficial que distribuiu R$ 2,5 milhões em bonificação para policiais civis e militares. O ato, na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), ocorre num momento em que o prefeito Eduardo Paes (PSD) dispara ataques contra o governador do PL na área da segurança, ao mesmo tempo em que tenta colar a imagem do candidato bolsonarista à de Castro.

Na cerimônia, Castro apresentou um cheque simbólico com o valor, que será distribuído entre os agentes que apreenderam 500 fuzis no estado entre agosto de 2023 e junho deste ano. Cada um recebe R$ 5 mil. A ação tem como objetivo incentivar a retirada de armas de alta potência das ruas, dentro do contexto de tentar reduzir a letalidade policial, uma meta do governo. Ramagem é deputado federal, mas nunca ocupou cargo na estrutura do governo do estado. Em fotos, ele aparece à frente do evento ao lado de autoridades, como o chefe da Polícia Civil, Marcus Amim, o secretário de Segurança Pública, Victor Santos, e o comandante da PM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, além do governador.

Castro aproveitou o evento para falar de investimentos na segurança, um dos temas centrais desta campanha. “Nós não podemos normalizar ter uma arma de guerra no nosso cotidiano. Por isso, já investimos mais de R$ 4 bilhões na nossa corporação, com inteligência e tecnologia de ponta. Cuidar da segurança pública é uma tarefa árdua, porém nobre”, declarou o governador, que tem apresentado baixa popularidade.