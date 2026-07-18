Quem é o ex-Bope que vai concorrer ao governo do Rio
Coronel João Jacques Busnello, que era pré-candidato a vice pelo Missão, assumiu a chapa
O coronel João Jacques Busnello, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi anunciado neste sábado como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo partido Missão.
Busnello já foi subcomandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tropa de elite da PM. Também já atuou como sniper e ficou famoso por ter matado um homem que manteve uma comerciante como refém em Vila Isabel, em 2009.
O policial era, até então, pré-candidato a vice na chapa do bombeiro Rafa Luz, também do Missão. Houve uma inversão na chapa, e Rafa passa para a vice.
Busnello já tentou ser eleito deputado federal duas vezes, em 2018 e 2022, mas sem sucesso. Em 2018 concorreu pelo PRTB e teve 15.768 votos. Quatro anos depois disputou pelo PSD e conseguiu 774 votos, ficando como suplente.
O coronel está desde o ano passado como agregado da PM, quando o policial deixa de ocupar vaga na escala hierárquica, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial.
O Missão, partido ligado ao MBL, tem Renan Santos como pré-candidato a presidente.