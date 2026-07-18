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Política

Quem é o ex-Bope que vai concorrer ao governo do Rio

Coronel João Jacques Busnello, que era pré-candidato a vice pelo Missão, assumiu a chapa

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 20h10 | Atualizado em 19 jul 2026, 10h12
O coronel da PM João Jacques Busnello
O coronel da PM João Jacques Busnello (Facebook/Reprodução)
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Quem é o ex-Bope que vai concorrer ao governo do Rio Priorizar nos meus resultados Google

O coronel João Jacques Busnello, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi anunciado neste sábado como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo partido Missão.

Busnello já foi subcomandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tropa de elite da PM. Também já atuou como sniper e ficou famoso por ter matado um homem que manteve uma comerciante como refém em Vila Isabel, em 2009.

O policial era, até então, pré-candidato a vice na chapa do bombeiro Rafa Luz, também do Missão. Houve uma inversão na chapa, e Rafa passa para a vice.

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Busnello já tentou ser eleito deputado federal duas vezes, em 2018 e 2022, mas sem sucesso. Em 2018 concorreu pelo PRTB e teve 15.768 votos. Quatro anos depois disputou pelo PSD e conseguiu 774 votos, ficando como suplente.

O coronel está desde o ano passado como agregado da PM, quando o policial deixa de ocupar vaga na escala hierárquica, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial.

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O Missão, partido ligado ao MBL, tem Renan Santos como pré-candidato a presidente.

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TAGS:
BOPE
Eleições: Rio de Janeiro
MBL - Movimento Brasil Livre
Polícia Militar
Radar
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