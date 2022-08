Quem é o bilionário que vai disputar as eleições em 2022

Um levantamento feito por VEJA a partir da base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontou que o candidato mais rico das eleições de 2022 é Marcos Ermírio de Moraes (PSDB-GO), postulante a uma vaga de suplente a senador na chapa do também tucano Marconi Perillo, ex-governador do estado. Engenheiro e empresário, Moraes é herdeiro do grupo Votorantim e organizador do famoso Rally dos Sertões, além de ser o único bilionário a concorrer a posto público neste ano. Sua fortuna chega a quase R$ 1,3 bilhão.

O empresário se filiou ao PSDB em março deste ano durante um encontro do movimento Desperta Goiás, realizado em Formosa, nas proximidades de Brasília. Dentre os bens declarados por Moraes, estão duas aeronaves, cinco apartamentos e 11 veículos automotores. O TSE, porém, não dá detalhes sobre esses itens. As duas aeronaves estão avaliadas em R$ 2,1 milhões. Já os veículos, em R$ R$ 1,4 milhão.

Em segundo lugar da lista dos mais ricos figura a candidata à reeleição a deputada estadual pelo Rio, Adriana Bonow Balthazar da Silveira (Novo). Embora sua fortuna não chegue aos pés da de Moraes, Adriana declarou ao TSE ter bens totalizados em mais de R$ 630 milhões, em imóveis, joias, obras de arte e antiguidades.

A terceira colocação também é ocupada por um candidato a deputado estadual, desta vez pelo Pará. Trata-se de Ailson Souto da Trindade, postulante a uma vaga no legislativo estadual pelo PP. Na prestação de contas à Justiça Eleitoral, disse ter um patrimônio total de mais de R$ 448,4 milhões. O empresário informou que é proprietário de um terreno, uma casa, uma aplicação de renda fixa, uma poupança, joias, quadros e de objetos de arte. Só em antiguidades e itens colecionáveis, Trindade soma mais de R$ 9,1 milhões.