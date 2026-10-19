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Política

Quem é Fábio Silva, vereador preso em operação contra monopólio da internet do CV

Fábio foi eleito vereador do Rio, em 2024, e é sócio em empresa de telecomunicações

Por Gustavo Villela 19 out 2026, 18h37
Homem de pele parda, cabelo grisalho e barba rala, sorri para a câmera, vestindo terno azul e camisa branca, sentado em uma sala de reuniões com cadeiras de madeira escura e estofamento preto. Outras pessoas e um celular estão visíveis ao redor
Fábio Silva foi eleito vereador em 2025 com cerca de 16 mil votos (Luciola Villela/CMRJ)
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O vereador Fábio Silva (Podemos) é um dos 20 suspeitos presos, até o momento, no âmbito da Operação Backbone, que tem como objetivo desarticular o monopólio do Comando Vermelho no fornecimento de sinal de internet, em comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro. O parlamentar foi encontrado por agentes da Polícia Federal em Londrina, no Paraná. Segundo a investigação, Fábio seria dono de provedores de internet ligados ao esquema investigado.

Trajetória política

A carreira política de Fábio Silva começou em 2024, quando foi eleito vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com pouco menos de 16 mil votos. Na ocasião, o empresário declarou um patrimônio de cerca de 1,6 milhão de reais, dos quais aproximadamente 70% correspondiam a participações societárias. Os dados eleitorais não detalham as empresas nem os setores em que atuava.

A biografia no site da Câmara do Rio destaca a atuação como embaixador do Onda Carioca, uma organização sem fins lucrativos que promove atividades no Complexo do Chapadão. De acordo com a biografia, Fábio atuaria em ações de qualificação profissional, saúde e bem-estar.

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Participação em empresas de internet

Fábio é sócio-administrador da empresa de telecomunicações Nort Telecom LTDA, registrada em um endereço no município de Londrina, no Paraná, o mesmo onde ele foi encontrado pela PF na operação desta segunda.

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Uma segunda empresa, a Nort Internet Fibra LTDA, extinta em 2021, também era administrada por ele. Nesta empreitada, Fábio tinha dois sócios. Na Receita Federal, um deles consta como proprietário e administrador de uma terceira empresa, cadastrada na Zona Norte do Rio de Janeiro, também denominada Nort Telecom LTDA.

Não há registro oficial de Fábio nesta terceira empresa. No entanto, uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro traz uma denúncia anônima contra Fábio, afirmando que moradores do Complexo do Chapadão, na Zona Norte, estavam sendo ameaçados pela provedora de internet. Segundo o inquérito, representantes da empresa informavam os clientes que os serviços seriam suspensos, caso o político não fosse reeleito.

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A empresa com maior capital social cadastrada no nome de Fábio Silva é uma holding, ou seja, uma empresa criada para possuir e administrar participações em outras empresas. A FS Holding LTDA foi fundada com um sócio, em fevereiro de 2024. Segundo a Receita Federal, ela possui capital social declarado de mais de dois milhões de reais.

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