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Política

Quem é Douglas Ruas, provável novo governador do Rio

Presidente da Assembleia Legislativa está em seu primeiro mandato como deputado estadual e desbancou favoritismo de Eduardo Paes

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 13h24 | Atualizado em 8 out 2026, 13h50
Homem de terno azul e gravata amarela sentado em mesa de madeira, olhando para frente, com microfone à sua frente. Ao fundo, uma bandeira e parede de madeira. Dois homens de costas, desfocados, em primeiro plano
Douglas Ruas (Alex Ramos/Alerj/.)
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Deputado estadual de primeiro mandato, Douglas Ruas (PL) será declarado, em breve, governador do Rio de Janeiro, após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os votos de Anthony Garotinho (Republicanos). Aos 37 anos, ele disputou a primeira eleição majoritária neste ano e desbancou o favoritismo de Eduardo Paes (PSD), que comandou a capital por quatro mandatos e aparecia em primeiro lugar nas pesquisas.

A candidatura ganhou tração a reboque de Flávio Bolsonaro (PL) em uma campanha altamente nacionalizada. Ruas tinha o apoio do senador e Paes selou uma aliança com o presidente Lula (PT), também derrotado no Rio. Antes de ser escolhido candidato da direita no estado, o deputado não era identificado como um político do núcleo radicalizado do bolsonarismo. A aproximação com as pautas conservadoras e ideológicas foi uma das apostas dos publicitários na corrida eleitoral.

O futuro governador foi secretário das Cidades de Cláudio Castro (PL), de quem agora tenta ao máximo se descolar. Também fazia parte do núcleo duro de Rodrigo Bacellar (União), ex-presidente da Assembleia Legislativa preso por suspeita de obstruir uma investigação da Polícia Federal sobre o Comando Vermelho.

Ruas é filho do capitão Nelson (PL), policial militar reformado e atual prefeito de São Gonçalo, importante colégio eleitoral do Rio. Na prefeitura do pai, foi secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, cargo que exerceu até a eleição a deputado estadual, em 2022, quando foi o segundo candidato mais votado.

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Formado em Direito e pós-graduado em Gestão Pública, Douglas Ruas foi inspetor da Polícia Civil antes de migrar para a política. Seu principal aliado, e responsável pela candidatura, é o deputado federal Altineu Côrtes (PL).

Um de seus maiores desafios na campanha foi superar o desconhecimento: apesar da expressiva votação para a Alerj, a maioria de população não sabia quem era o deputado. A propaganda eleitoral gratuita, o trabalho nas redes e o apoio de Flávio ajudaram a impulsionar o nome dele. Os estrategistas também apostaram na marca da renovação para acenar ao cansado eleitor fluminense.

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Ruas chegou a ser alçado pelo PL, com sua poderosa bancada na Alerj, no comando da Casa Legislativa, na esperança de assumir interinamente o Palácio Guanabara no lugar do desembargador Ricardo Couto, mas decisões judiciais interditaram os planos.

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Douglas Ruas
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