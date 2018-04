Quem é Alexandre Accioly, apontado como o operador de Aécio Neves

Aumentam as suspeitas de que o empresário Alexandre Accioly seria o operador de um esquema de corrupção em prol do senador Aécio Neves. Na última terça (17), Sérgio Andrade, acionista da construtora Andrade Gutierrez, confirmou em depoimento à Polícia Federal ter assinado um contrato de fachada no valor de 35 milhões de reais entre a empreiteira e a AALU Participações e Investimentos S/A, propriedade de Accioly e do sócio Luiz Urquiza.

A PF suspeita que o contrato foi firmado para que o tucano favorecesse a empreiteira e seus interesses na construção da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. Accioly não nega o contrato, mas tem outra versão: o aporte seria porque se tornou sócio da Andrade Gutierrez. “O empresário Alexandre Accioly reitera que, desde 2010, a Andrade Gutierrez (AG), por meio da Safira Participações, detém participação minoritária numa sociedade com a sua empresa AALU. A sociedade jamais distribuiu dividendos desde a sua constituição, pois todos os resultados foram e continuam sendo aplicados na companhia investida, conforme estatuto”, diz um comunicado de Accioly enviado à imprensa.

Por meio de nota, a Andrade Gutierrez disse a VEJA que “o assunto em questão está sob sigilo de justiça e que por esse motivo não pode e não deve fazer qualquer comentário sobre o mesmo”. Eles reiteram, no entanto, que “reafirmam o compromisso público de combate à corrupção e de seguir colaborando com os órgãos competentes no esclarecimento de fatos ocorridos no passado”.

Accioly é, há anos, o melhor amigo de Aécio Neves. Mas seu círculo de amizades íntimas inclui também o apresentador Luciano Huck, o ex-jogador Ronaldo, o treinador Bernardinho e os empresários Luiz Calainho e João Paulo Diniz. Com todos eles, aliás, ele foi ou permanece sócio em algum de seus vários negócios. Aos amigos próximos, Accioly confidenciou receio de que as denúncias prejudiquem suas empresas.

Ele é o principal nome à frente da rede de academias Bodytech, que tem mais de 50 000 clientes no Brasil, entre eles personalidades como Gracyanne Barbosa, Sabrina Sato, Bruno Covas e Fernanda Paes Leme. Accioly é conhecido por aproveitar bem o que o dinheiro pode proporcionar. Ele é proprietário de uma mansão em Angra dos Reis, anda a bordo de helicópteros e tem uma queda por relógios Rolex.

Hoje casado com a socialite Renata Padilha, o carioca nascido em Leblon tem no currículo um séquito de ex-namoradas famosas, como Adriane Galisteu, Carolina Ferraz e Giovanna Antonelli. Do affair com a socialite Astrid Monteiro de Carvalho, descobriu ser o pai do filho dela quando a criança já tinha 2 anos de idade e ela estava casada com outro empresário – em um barraco que entrou para o histórico grã-finagem carioca.