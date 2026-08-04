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Política

Quem é a vereadora escolhida para vice de Douglas Ruas no Rio

Fernanda Louback está no primeiro mandato na Câmara de Niterói e é a solução caseira do PL após debandada de partidos de Centrão de aliança no palanque

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 15h48 | Atualizado em 4 ago 2026, 16h18
Mulher loira de cabelos longos, usando blazer azul-marinho com broches coloridos e camisa azul, fala em um microfone. Ao fundo, painéis verticais escuros com detalhes brancos e uma faixa verde e amarela
Fernanda Louback é vereadora de primeiro mandato. (Divulgação/.)
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O PL escolheu a vereadora de Niterói, na região metropolitana do Rio, Fernanda Louback para ocupar a vaga de vice na chapa do deputado estadual Douglas Ruas ao governo do Rio. A decisão encerra a novela aberta depois que o ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa (PP) desistiu da composição e a federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, desembarcou da aliança. Com isso, o partido ficou sem opções e recorreu a uma solução caseira para montar uma chapa puro-sangue.

Fernanda é vereadora de primeiro mandato em Niterói. Filiada ao PL, foi eleita em 2024 com 3.503 votos, depois de duas derrotas, nas eleições de 2020 e 2022. Neste ano, ela estava em pré-campanha para ser deputada estadual, mas mudou os rumos ao ser convidada para a corrida ao Palácio Guanabara.

Antes de entrar na vida pública, a vereadora tinha uma loja de joias e semijoias no bairro de Icaraí. Na política, ela se apresenta como mãe atípica, católica e defensora de valores conservadores. O perfil na Câmara Municipal reforça a aderência ideológica ao bolsonarismo. Fernanda se define como uma mulher comprometida com “valores da direita”, além de defender família tradicional, liberdades individuais e econômicas, fortalecimento das instituições de segurança, aplicação rigorosa da lei e endurecimento penal.

Sem a federação União Progressista, o PL perdeu a perspectiva de ampliar o tempo de televisão e a capilaridade da chapa com aliados de centro-direita. Um dos desafios de Douglas Ruas é se tornar mais conhecido da população. O tempo de propaganda eleitoral na televisão e no rádio que a aliança proporcionaria era considerado essencial para ganhar projeção, especialmente porque o deputado enfrenta nomes conhecidos na corrida ao Palácio Guanabara: o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), favorito nas pesquisas, e o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), dono de um recall importante.

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Ao escolher Fernanda, o partido privilegiou a identificação com o eleitorado bolsonarista. Em contrapartida, deixou uma fragilidade para ser explorada pelos adversários: tanto Douglas Ruas quanto a vereadora são iniciantes na política e não têm experiência de gestão no Executivo. O partido acredita que pode usar a “novidade” a seu favor. A ideia é apresentar a dupla como uma renovação em meio ao desgaste provocado pelos escândalos de corrupção que atingiram a política fluminense. O desafio será se descolar das investigações que atingem a gestão do ex-governador Cláudio Castro (PL).

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Eleições: Rio de Janeiro
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