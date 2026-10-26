Quantos ministros do STF Lula poderá indicar em seu quarto mandato

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva terá, no mínimo, quatro novas indicações para o Supremo Tribunal Federal no próximo mandato.

Com a cadeira vaga deixada por Luís Roberto Barroso quando ele se aposentou, em outubro de 2025 — há um ano, portanto, a Corte atua com apenas dez ministros (são onze togas na Suprema Corte brasileira). A indicação de Lula para vaga, o advogado-geral da União, Jorge Messias, foi rejeitado pelo Senado em abril deste ano.

Além dessa vaga, o reeleito Lula poderá indicar mais três ministros para o Supremo, já que os magistrados irão completar a idade de 75 anos, que é o limite para a aposentadoria compulsória:

Luiz Fux, que se aposenta em 2028

Cármen Lúcia, que se aposenta em 2029

Gilmar Mendes, que se aposenta em 2030

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Os anos foram calculados com base na data em que os ministros completam a idade limite, mas nada impede, porém, que renunciem ao cargo antes.

Somados os três ministros que já indicou em outros mandatos (Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino) e as quatro novas nomeações, Lula terá apontado sete dos onze integrantes do mais alto tribunal da Justiça brasileira.

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Os outros quatro serão: Edson Fachin, indicado por Dilma Rousseff; Moraes, por Michel Temer; Kassio Nunes Marques e André Mendonça, ambos por Jair Bolsonaro.