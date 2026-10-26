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Política

Quantos ministros do STF Lula poderá indicar em seu quarto mandato

Até o fim do mandato, presidente pode ter indicado a maioria da Corte

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 17h39 | Atualizado em 26 out 2026, 18h22
Homem idoso de barba branca, camisa social branca com número 13 vermelho, sorrindo e acenando com a mão direita levantada. Ele está em uma sala com parede azul, ao lado de uma cabine de votação da Justiça Eleitoral.
Lula (PT) vota no 2º turno das eleições presidenciais (Nelson Almeida/AFP)
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Quantos ministros do STF Lula poderá indicar em seu quarto mandato Priorize VEJA no Google

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva terá, no mínimo, quatro novas indicações para o Supremo Tribunal Federal no próximo mandato.

Com a cadeira vaga deixada por Luís Roberto Barroso quando ele se aposentou, em outubro de 2025 — há um ano, portanto, a Corte atua com apenas dez ministros (são onze togas na Suprema Corte brasileira). A indicação de Lula para vaga, o advogado-geral da União, Jorge Messias, foi rejeitado pelo Senado em abril deste ano.

Além dessa vaga, o reeleito Lula poderá indicar mais três ministros para o Supremo, já que os magistrados irão completar a idade de 75 anos, que é o limite para a aposentadoria compulsória:

  • Luiz Fux, que se aposenta em 2028
  • Cármen Lúcia, que se aposenta em 2029
  • Gilmar Mendes, que se aposenta em 2030
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Os anos foram calculados com base na data em que os ministros completam a idade limite, mas nada impede, porém, que renunciem ao cargo antes.

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Somados os três ministros que já indicou em outros mandatos (Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino) e as quatro novas nomeações, Lula terá apontado sete dos onze integrantes do mais alto tribunal da Justiça brasileira.

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Os outros quatro serão: Edson Fachin, indicado por Dilma Rousseff; Moraes, por Michel Temer; Kassio Nunes Marques e André Mendonça, ambos por Jair Bolsonaro.

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Luiz Inácio Lula da Silva
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