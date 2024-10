Qual é o salário do prefeito de São Paulo?

Com a disputa eleitoral do segundo turno na cidade de São Paulo cada vez mais acirrada, muitos questionamentos costumam surgir entre os eleitores. Uma das maiores dúvidas entre a população é sobre o valor do salário do cargo de prefeito no município.

Apesar de ser o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) está disputando a sua primeira eleição para o cargo nesse ano, já que ele era o vice-prefeito na chapa com Bruno Covas, que assumiu a prefeitura em 2018 e veio a falecer em decorrência de um câncer em 2021, alguns meses depois de ter sido reeleito.

Nunes ficou na primeira colocação durante o primeiro turno, que foi o mais disputado na cidade desde 1988. O candidato do MDB teve 1.801.139 de votos (29,48% dos votos válidos) contra 1.776.127 (29,07%) de votos recebidos por Guilherme Boulos (PSOL), que é o seu adversário no segundo turno.

Na última pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas hoje (16), Nunes está com 52,3% das intenções de voto nesse segundo turno contra 39,2% de Guilherme Boulos. O levantamento ouviu 1.500 eleitores da cidade entre os dias 12 e 15 e a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa pesquisa já mede os impactos causados no eleitorado sobre o apagão na cidade de São Paulo, que deixou mais de 2,1 milhões de pessoas sem energia elétrica.

Qual o salário do prefeito de São Paulo?

Segundo a Constituição Federal, os salários dos prefeitos devem ser definidos pela Câmara Municipal de cada cidade, mas o valor deve ser menor do que o pago para um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que atualmente é de R$44.000.

São Paulo é a capital brasileira em que o cargo recebe o maior salário. Atualmente, o prefeito Ricardo Nunes recebe R$ 38.039 mensais.

Quando acontece a votação do segundo turno das eleições?

A votação do segundo turno das eleições vai ocorrer no domingo, dia 27 de outubro.