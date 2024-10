São Paulo ainda tem 338 mil clientes da Enel sem energia elétrica

Cerca de 338 mil clientes da Enel em São Paulo seguem sem energia elétrica, três dias depois do temporal que atingiu a região metropolitana. Obedecendo a uma determinação do Ministério de Minas e Energia, a empresa se comprometeu a restabelecer a energia para todos os clientes em até três dias.

Em boletim anterior, com informações colhidas até as 14 horas, eram 400 mil os clientes que continuavam sem energia. Segundo a empresa, foram convocados profissionais das suas distribuidoras no Chile, Itália, Espanha e Argentina para reverter o apagão que deixou 2,1 milhões de pessoas sem o serviço desde a última sexta, 11.

Além dos técnicos do exterior, a Enel já havia convocado no final de semana apoio das suas distribuidoras no Rio de Janeiro e no Ceará. A empresa disse que, com o reforço desta segunda, mobilizou 2.900 profissionais para reverter a situação na capital paulista.

É o segundo apagão que atinge a cidade em menos de um ano. Em novembro do ano passado, devido a fortes chuvas, 4 milhões de casas ficaram sem energia. Em alguns pontos, o serviço demorou mais de uma semana para ser restabelecido.

Continua após a publicidade

Nesta manhã, ao fixar o prazo de três dias, Silveira criticou a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e também da Enel diante da situação. “Eventos climáticos não poderão mais ser expurgados da avaliação contratual, não é possível o setor elétrico ser reativo”, disse.

Durante a tarde, em coletiva de imprensa, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) Vinícius de Carvalho, anunciou que o governo federal determinou a realização de uma auditoria para analisar a fiscalização da Enel pela Aneel.