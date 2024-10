Quaest: Eduardo Paes tem 61% e Ramagem, 29% dos votos válidos no Rio

A pesquisa Quaest, divulgada neste sábado, 5, aponta que o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) teria 61% dos votos válidos para a prefeitura, portanto, seria reeleito em primeiro turno. Em segundo lugar, Eduardo Ramagem (PL) aparece com 29%. A pesquisa foi encomendada pela Globo.

Foram ouvidas 2.004 pessoas, entre os dias 4 e 5 de outubro no Rio de Janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Na sequência vem Tarcísio Motta (PSOL), com 6%, em terceiro lugar. Os outros candidatos pontuaram da seguinte maneira: Marcelo Queiroz (PP): 2%. Carol Sponza (Novo): 0%. Cyro Garcia (PSTU): 0%. Rodrigo Amorim (União Brasil): 2%. Juliete Pantoja (Unidade Popular): 0%. Henrique Simonard (PCO): 0%.

A pesquisa apurou ainda que 20% dos entrevistados ainda pode mudar de voto e outros 79% afirmaram que sua escolha é definitiva. Entre aqueles que escolheram Eduardo Paes, 82% dizem que a escolha é definitiva, enquanto 18% dizem que a escolha ainda pode mudar.

Continua após a publicidade

No caso dos eleitores do Ramagem, 86% dizem que a escolha é definitiva e 14% afirmam que ainda podem mudar.

A Quaest também pesquisou pela primeira vez as intenções de voto no segundo turno. No cenário entre Paes e Ramagem, o atual prefeito aparece com 60%, enquanto Ramagem surge com 27%. Indecisos: 5%, e Branco/Nulo/Não vai votar: 8%.