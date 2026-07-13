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Política

PT vai escalar exército evangélico para campanha de Lula

O partido vai orientar seus 500 mil filiados evangélicos a participar dos núcleos estaduais para, entre outras coisas, divulgar programas do governo

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 08h34 | Atualizado em 13 jul 2026, 08h34
CAMPANHA - Lula: pautas como a legalização do aborto e o casamento entre pessoas de mesmo sexo são deixadas de lado
CAMPANHA - Lula: pautas como a legalização do aborto e o casamento entre pessoas de mesmo sexo são deixadas de lado (Ricardo Stuckert/.)
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PT vai escalar exército evangélico para campanha de Lula Priorizar nos meus resultados Google

O PT vai orientar os evangélicos filiados ao partido a entrar de cabeça na campanha pela reeleição de Lula . O objetivo é  tentar reduzir a vantagem que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem sobre o presidente neste segmento do eleitorado. Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada no mês passado, o parlamentar teria hoje 41% dos votos dos evangélicos, enquanto o petista é preferido por apenas 26%.

Essa investida faz parte de uma ampla estratégia traçada pelos petistas com o objetivo de explorar as fissuras, enfraquecer o principal adversário de Lula nas eleições de 2026 e minar a hegemonia que o filho de Bolsonaro tem entre os quase 50 milhões de evangélicos.

Atualmente, o PT conta com aproximadamente 1,6 milhão de filiados, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desse total, 500 mil se apresentam como evangélicos – o que corresponde a pouco mais de 29% de toda a sua militância.

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Esse núcleo vai ser estimulado a intensificar a campanha em favor de Lula diretamente na base, ou seja, dentro das igrejas. A expectativa é que os petistas evangélicos ajudem a turbinar as atividades, promovam encontros, debatam políticas públicas e detalhem programas e realizações do governo Lula.

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O partido também planeja pedir um esforço extra dos vereadores da sigla para a campanha deste ano. O PT tem hoje 3.000 vereadores espalhados pelo País, sendo que 16% deles (480) se declaram evangélicos.

A PT também quer explorar ao máximo junto ao eleitorado religioso a crise que atinge a campanha de Flávio Bolsonaro desde a notícia sobre o suposto envolvimento do parlamentar com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e pivô do maior escândalo financeiro da história.

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A imagem do filho de Jair Bolsonaro sofreu um segundo desgaste quando a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro decidiu publicar um vídeo expondo que o enteado a teria maltratado, humilhado e desrespeitado em uma ligação telefônica. Vale lembrar que Michelle é respeitada e admirada entre os evangélicos, tanto que se transformou em uma espécie de trunfo da oposição para fisgar os votos deste segmento.

As primeiras investidas surtiram resultado. Em maio, o senador tinha 49% das intenções de voto entre eleitores evangélicos. Esse índice caiu para 41% no mês seguinte.

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