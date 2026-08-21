PT já vê melhora de Jerônimo e acredita que ida de Lula a Bahia será protelada

A cúpula do PT já vê uma melhora na aceitação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição, o que deve jogar mais para frente a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o estado.

Antes do diagnóstico, havia a previsão de o petista desembarcar em território baiano antes do previsto para tentar dar fôlego para a postulação de Jerônimo.

Agora, o entendimento é que a urgência se dissipou.

Segundo fontes, o interior do estado está “fechadíssimo” com o governador – nesta semana, ele esteve com 363 dos 417 prefeitos.

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Há ainda a leitura de que ACM Neto está próximo do “teto”, o que o obrigaria a entrar em territórios reconhecidamente associados a Lula e ao PT para ampliar o apoio do eleitorado às suas pretensões.