PT elege seus culpados após a derrota de Lula no primeiro turno

A derrota do presidente Lula para o senador Flávio Bolsonaro no primeiro turno da eleição deste ano reacendeu o fogo amigo no PT e no governo. Como não têm coragem de responsabilizar o chefe, que toca uma gestão sem rumo, reprovada pela maioria do eleitorado e desconectada da realidade da população, petistas, aliados e assessores palacianos elegeram três culpados pelo resultado das urnas.

Um deles é Edinho Silva, comandante do PT e coordenador da campanha à reeleição. Nos bastidores, havia muita reclamação sobre o fato de ele centralizar demais os trabalhos, o que dificultaria a busca de votos nas diferentes regiões do país. Numa reunião após a votação de domingo 4, o próprio Lula, padrinho da ascensão de Edinho Silva à direção da legenda, externou a sua insatisfação.

“Eu acho que nós fizemos uma campanha aquém da minha possibilidade. Eu disse para o Edinho que essa foi a campanha menos organizada de que eu participei desde 1989. E normalmente a gente colhe aquilo que a gente planta”, afirmou o presidente. No primeiro turno, Lula teve 3,38 milhões de votos a menos do que na rodada inicial de 2022.

Mesmo nos três maiores colégios eleitorais do Nordeste, que são estratégicos para suas pretensões eleitorais, ele perdeu pouco mais de 230 000 votos. Diante da situação, o candidato à reeleição decidiu reforçar a coordenação de campanha com Camilo Santana, senador e ex-governador do Ceará, Rui Costa, ex-governador e senador eleito pela Bahia, e Rafael Fonteles, governador reeleito do Piauí.

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Sempre a comunicação

Outro alvo de reclamações foi o ministro de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira. Ele não deixou o cargo para se envolver diretamente na eleição, mas colocou seu sócio Raul Rabelo como marqueteiro da campanha. O resultado não agradou a Lula e estrelas petistas.

Prova disso é que passou a circular o boato de que o presidente poderia recontratar os serviços de João Santana, que cuidou de sua campanha vitoriosa em 2006 e — também das campanhas exitosas de Dilma Rousseff. Autor de uma delação que reforçou suspeitas de corrupção em gestões petistas, Santana não foi convocado, mas a campanha ganhou o reforço de marqueteiros indicados por políticos que conquistaram boas votações este ano.

Aconselhado pelos novos colaboradores, Lula deu uma guinada na estratégia nas redes sociais. Ele deixou de lado o formalismo e passou a falar menos de sua biografia e de temas como democracia e soberania. Agora, aposta as fichas principalmente na desconstrução da imagem de Flávio Bolsonaro, adotando o estilo despojado e direto que tanto sucesso faz no universo digital.

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O presidente está finalmente interagindo com um aparelho celular. Numa de suas postagens, ele sugere que a promessa de Flávio Bolsonaro de promover um “tesouraço” resultará em cortes em programas sociais, na construção de moradias e até na merenda escolar. Em outra, afirma que o oposicionista — ao prometer que dará continuidade ao legado do pai — entregará desemprego, aumento da pobreza e falta de vacinas.

Sempre ela

Na busca por culpados, sobrou também para a primeira-dama Rosângela da Silva, que desde o início do mandato incomoda governistas em razão de sua alegada busca por protagonismo. Janja força a barra para aparecer demais, dizem seus críticos. Isso já seria ruim, mas ganharia contornos piores porque ela, conforme os críticos, têm imagem desgastada no eleitorado. Ou seja: não agregaria, mas tiraria votos.

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A ex-senadora Kátia Abreu, por exemplo, defendeu “menos Janja e mais Alckmin” no segundo turno, diante da necessidade do presidente de conquistar votos fora da bolha da esquerda. A crítica tem teto. Do desempenho do marido da primeira-dama ninguém fala. É lei no PT: Lula nunca erra, mesmo quando os fatos dizem o contrário.