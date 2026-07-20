PT define candidato próprio para disputar o governo de Minas Gerais

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O Partido dos Trabalhadores oficializou a candidatura de Patrus Ananias para o governo de Minas Gerais. Após meses de indefinição, o deputado federal e ex-ministro confirmou a notícia em suas redes sociais, sendo ratificado em reunião partidária nesta segunda-feira, marcando o início da corrida eleitoral no estado.

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Após meses de indefinição, o Partido dos Trabalhadores bateu o martelo e decidiu que terá candidato próprio na disputa pelo governo de Minas Gerais. O nome a encabeçar a chapa será do deputado federal e ex-ministro Patrus Ananias (PT-MG), como anunciado por ele próprio nas redes sociais e oficializado em reunião do partido na manhã desta segunda-feira, 20.

“Esta semana foi bem agitada na minha vida. De Brasília a Belo Horizonte, também andando pelo interior do nosso estado, [tive] muitas conversas e reflexões sobre a nossa pré-candidatura ao governo do estado de Minas. Tomei uma decisão e quero compartilhar hoje com você. É o primeiro anúncio que estou fazendo formalmente da minha pré-candidatura ao governo do nosso querido estado de Minas Gerais“, disse Patrus Ananias em vídeo divulgado nas redes.

Além de deputado, Ananias foi prefeito de Belo Horizonte (1993-1996), inaugurando uma onda de chefes municipais de esquerda na capital mineira. Após ele ter deixado o cargo, a cidade foi governada por Célio de Castro (PSB), Fernando Pimentel (PT) e Marcio Lacerda (PSB), todos do mesmo grupo político. Em seguida, houve ainda Alexandre Kalil, à época filiado ao PHS e, mais à frente, ao PSD, pelo qual disputou o governo de Minas em 2022 com o apoio de Lula — atualmente ele está no PDT e é pré-candidato ao governo.

Patrus Ananias também foi ministro dos primeiros governos de Lula, tendo se tornado o responsável pela implementação do Programa Bolsa Família no país (foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2004 e 2010), e, com isso, se consagrado como nome forte no partido. Também foi ministro do Desenvolvimento Agrário de Dilma Rousseff entre 2015 e 2016.

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Sem frente ampla de centro

A definição da candidatura petista em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, põe fim a uma sonhada estratégia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de formar uma frente ampla no estado, com um nome de centro encabeçando a chapa. Para o presidente, o melhor político para representar esse projeto era o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), que chegou a ensaiar que aceitaria o desafio, mas acabou declinando. Depois dele, outros sete nomes foram cogitados até o PT fechar consenso em torno de Ananias.

Os nomes cogitados pelo PT para Minas até agora:

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Rodrigo Pacheco (PSB) Alexandre Kalil (PDT) Josué Gomes (PSB), presidente da Fiesp e filho do ex-vice-presidente José Alencar Marília Campos (PT) Paulo Guedes (PT) Sandra Goulart (PT) Gabriel Azevedo (MDB) Jarbas Soares (PSB) Patrus Ananias (PT)

O movimento petista deve provocar uma série de reações práticas na política mineira, levando o PSB a ocupar o espaço de vice, por exemplo, e aproximando o PSDB de Aécio Neves e outros partidos mais centristas a projetos políticos como o do MDB, que tem o ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte (Gabriel Azevedo) como pré-candidato ao governo.

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Outro nome certo na chapa petista é o da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT-MG), que disputará uma vaga ao Senado Federal e lidera as pesquisas de intenção de voto para este cargo. Em um vídeo publicado também nesta segunda, Marília fala sobre a necessidade de formar consensos na política. Ela é uma das maiores incentivadoras do projeto de frente ampla que não conseguiu ser viabilizado. Contudo, apesar de muitos embates internos, Marília passou a recuar e acatar o que o partido definisse, desde que a mantivesse na disputa ao Senado. “Já explicitei as minhas posições e a minha estratégia. Ao PT, caberá conduzir o processo. Não me posicionarei novamente. E acatarei as posições que o partido definir”, disse.

Marília Campos vinha andado pelo estado com os pré-candidatos do MDB e do PSB, Gabriel Azevedo e Jarbas Soares, respectivamente. Mas chegou a apagar publicações nas quais tecia elogios a eles depois que o PT passou a sinalizar uma candidatura própria.