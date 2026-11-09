PT comemora aumento de 319% no número de filiados

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O PT registrou 13.850 novas filiações em outubro, um salto de 319% em relação a setembro, impulsionado pela mobilização da campanha de Lula. Quase dois terços dos novos membros são jovens, apontando para uma renovação no partido. O desafio agora é integrar essa nova militância e suas ideias.

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O PT comemorou 13.850 novas filiações no mês de outubro, um aumento de 319% em relação a setembro, quando tinham sido contabilizadas 3,3 mil novas adesões.

Para os dirigentes do PT, o número de filiados está diretamente associado à mobilização popular que tomou as ruas e ajudou a reeleger o presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais.

A avaliação é de que esse movimento consagrou a estratégia de atrair o público mais jovem. “O movimento tem a marca da renovação: quase dois em cada três novos filiados do mês são jovens”, diz uma nota do partido.

“A força da nova geração que amplia seu espaço na política aparece com ainda mais intensidade no recorte da juventude. Foram 8.571 adesões de jovens em outubro, equivalentes a 61,9% do total do mês”, acrescenta o comunicado.

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O mês de outubro concentrou 36,7% das 37.776 filiações registradas desde janeiro deste ano. O PT informa que já possui 2,94 milhões de filiados. No site do TSE, no entanto, o partido aparece com pouco mais de 1,6 milhão de filiados. O MDB lidera, com 2 milhões.

O secretário nacional de Comunicação do partido, Éden Valadares, ressalta que a política e as eleições voltaram a fascinar os brasileiros, especialmente os mais jovens. “A campanha do presidente Lula, sobretudo no segundo turno, foi um marco da mobilização social, na mobilização cidadã, na história política brasileira”, diz ele. “E novas gerações ou mesmo gerações anteriores voltaram a se encantar com a política, com o processo eleitoral”.

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A secretária nacional de Juventude do PT, Julia Köpf, diz que o crescimento das filiações durante as eleições era esperado, já que os partidos ficam mais visíveis e as pessoas se envolvem mais nas decisões sobre o futuro. O diferencial, segundo ela, é o peso das novas gerações.

“Quarenta por cento tem até 29 anos e mais da metade tem até 35 anos”, diz Júlia. O desafio agora, de acordo com a dirigente, é transformar essa disposição em participação permanente.

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Éden defende que o acolhimento dessa nova militância precisa alcançar tanto as sedes quanto os espaços digitais do partido. A proposta dele é aproximar quem se mobilizou na campanha da organização cotidiana da militância.

Para o secretário, renovar o PT também exige reconhecer as mudanças. “O PT tem que ter humildade para entender que a sociedade na qual o partido foi fundado em 1980 não é mais a mesma, que o mercado de trabalho mudou, as relações sociais mudaram, as relações de dominação, de exploração, mas também de interação, de construção social”