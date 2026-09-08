Próximo debate do governo de São Paulo: data, horário e onde assistir

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O próximo debate para o governo de São Paulo será em 18 de setembro, às 22h, promovido por VEJA e outros veículos. Setembro terá mais dois confrontos decisivos: Record/Estadão no dia 21 e Globo no dia 29, antes do primeiro turno. A pesquisa AtlasIntel aponta Tarcísio à frente, inclusive em 2º turno.

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O próximo debate entre os candidatos ao governo de São Paulo está marcado para o dia 18 de setembro, às 22h (horário de Brasília). O encontro será promovido pelo consórcio O Momento da Decisão, formado por VEJA e outros dez veículos de comunicação: CNN Brasil, SBT, RedeTV!, Exame, Metrópoles, Terra, Rede Vida, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia e SBT News.

Será o próximo confronto da campanha paulista após a rodada de debates estaduais promovida pela Band em agosto. O calendário ainda prevê outros dois encontros entre os concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro.

Quando será o debate seguinte?

Três dias depois do evento do Momento da Decisão, os candidatos têm um novo compromisso previsto. A Record, em parceria com o Estadão, marcou para 21 de setembro, às 13h25, outro debate sobre a disputa pelo governo paulista.

A sequência coloca setembro no centro da agenda de confrontos entre os candidatos em São Paulo, às vésperas da reta final da campanha eleitoral.

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Qual será o último debate antes do primeiro turno?

A TV Globo também programou uma rodada de debates estaduais para 29 de setembro, cinco dias antes da votação. A emissora e suas afiliadas deverão realizar encontros nas 27 unidades da Federação, incluindo São Paulo.

Os horários poderão variar de acordo com a programação de cada praça.

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Assim, os candidatos ao governo paulista têm três debates previstos em setembro: o do Momento da Decisão, no dia 18, o da Record e do Estadão, no dia 21, e o da Globo, no dia 29.

Como está a disputa pelo governo de São Paulo?

A última pesquisa AtlasIntel divulgada no dia 3 de setembro mostra Tarcísio de Freitas (Republicanos) na liderança da corrida pelo governo de São Paulo, com possibilidade de vitória já no primeiro turno. O governador tem 51,1% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 39,9%.

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Os demais candidatos somam 3,5%. Brancos e nulos representam 1,9%, e 3,6% dos entrevistados não souberam responder.

Em um eventual segundo turno entre os dois primeiros colocados, Tarcísio também aparece à frente, com 53,2%, contra 42,6% de Haddad.

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A AtlasIntel ouviu 1.810 eleitores no estado de São Paulo entre 26 e 31 de agosto. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.