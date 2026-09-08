🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Próximo debate do governo de São Paulo: data, horário e onde assistir

Consórcio O Momento da Decisão vai promover o próximo encontro entre os candidatos ao Palácio dos Bandeirantes

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 08h49 | Atualizado em 8 set 2026, 11h40
DEBATES - Tarcísio e Haddad: candidatos foram confrontados com temas do cotidiano de São Paulo
Tarcísio e Haddad durante o debate da Band (Miguel Schincariol/AFP)
Continua após publicidade
Próximo debate do governo de São Paulo: data, horário e onde assistir Priorizar nos meus resultados Google

O próximo debate entre os candidatos ao governo de São Paulo está marcado para o dia 18 de setembro, às 22h (horário de Brasília). O encontro será promovido pelo consórcio O Momento da Decisão, formado por VEJA e outros dez veículos de comunicação: CNN Brasil, SBT, RedeTV!, Exame, Metrópoles, Terra, Rede Vida, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia e SBT News.

Será o próximo confronto da campanha paulista após a rodada de debates estaduais promovida pela Band em agosto. O calendário ainda prevê outros dois encontros entre os concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro.

Quando será o debate seguinte?

Três dias depois do evento do Momento da Decisão, os candidatos têm um novo compromisso previsto. A Record, em parceria com o Estadão, marcou para 21 de setembro, às 13h25, outro debate sobre a disputa pelo governo paulista.

Siga

A sequência coloca setembro no centro da agenda de confrontos entre os candidatos em São Paulo, às vésperas da reta final da campanha eleitoral.

Continua após a publicidade

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

Qual será o último debate antes do primeiro turno?

A TV Globo também programou uma rodada de debates estaduais para 29 de setembro, cinco dias antes da votação. A emissora e suas afiliadas deverão realizar encontros nas 27 unidades da Federação, incluindo São Paulo.

Os horários poderão variar de acordo com a programação de cada praça.

Continua após a publicidade

Assim, os candidatos ao governo paulista têm três debates previstos em setembro: o do Momento da Decisão, no dia 18, o da Record e do Estadão, no dia 21, e o da Globo, no dia 29.

Como está a disputa pelo governo de São Paulo?

A última pesquisa AtlasIntel divulgada no dia 3 de setembro mostra Tarcísio de Freitas (Republicanos) na liderança da corrida pelo governo de São Paulo, com possibilidade de vitória já no primeiro turno. O governador tem 51,1% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 39,9%.

Continua após a publicidade

Os demais candidatos somam 3,5%. Brancos e nulos representam 1,9%, e 3,6% dos entrevistados não souberam responder.

Em um eventual segundo turno entre os dois primeiros colocados, Tarcísio também aparece à frente, com 53,2%, contra 42,6% de Haddad.

Continua após a publicidade

A AtlasIntel ouviu 1.810 eleitores no estado de São Paulo entre 26 e 31 de agosto. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. 

Publicidade
TAGS:
Debate VEJA
Debates Eleitorais
São Paulo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).