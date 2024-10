Primeira pesquisa Datafolha do segundo turno em São Paulo; saiba mais

O segundo turno das eleições promete ser acirrado na cidade de São Paulo, entre os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). Um momento muito esperado pelos eleitores é o da divulgação das pesquisas, para se ter uma percepção de quantas intenções de votos cada um dos concorrentes. A primeira pesquisa do segundo turno em São Paulo será divulgada hoje pelo Datafolha. O instituto entrevistou 1.204 pessoas entre terça (08) e quinta-feira (10).

No primeiro turno, Nunes teve 1.801.139 votos (29,4%) contra 1.776.127 de Boulos (29%), ou seja, a diferença entre eles foi de aproximadamente 25 mil votos. O terceiro colocado Pablo Marçal somou 1.719.274 votos (28,1%).

A votação do segundo turno vai ocorrer no dia 27 de outubro em 52 cidades do país. Além da pesquisa Datafolha, uma pesquisa do Paraná Pesquisas também vai sair hoje. Na segunda-feira (14) vai ser divulgado o resultado da pesquisa do Real Time Big Data.

Quando sai a pesquisa Datafolha do segundo turno em São Paulo?

Hoje, em horário ainda não divulgado.

Quem está no segundo turno na eleição em São Paulo?

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL)

Continua após a publicidade

Calendário dos resultados das próximas pesquisas:

Hoje (10): Datafolha e Paraná Pesquisas

Segunda-feira (14): Real Time Big Data