O que diz a primeira pesquisa sobre o segundo turno entre Nunes e Boulos

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera a corrida eleitoral no segundo turno em São Paulo com 52,8% das intenções de voto contra 39% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 10, pelo instituto Paraná Pesquisas, o primeiro após a votação do primeiro turno.

Há ainda um contingente de eleitores que não fizeram opção por nenhum dos dois candidatos. Segundo o levantamento, 4,8% dos entrevistados disseram que irão votar em branco. nulo ou nenhum, enquanto 3,4% declararam que não sabem ou não responderam.

A vantagem de Nunes, apesar de boa, é um pouco menor que a registrada na última pesquisa feita pelo instituto e divulgada no dia 4 de outubro, dois dias antes da votação. Naquela ocasião, o prefeito tinha 50,6% das intenções de voto contra 35,3% do candidato do PSOL. Ambos oscilaram para cima, mas Boulos teve uma oscilação positiva ligeiramente maior.

No primeiro turno, os dois candidatos chegaram muito próximos. Nunes e Boulos avançaram para o segundo turno com 29,48% e 29,07% dos votos válidos, respectivamente — em termos numéricos, a diferença entre o prefeito e o parlamentar no maior colégio eleitoral do Brasil foi de apenas 25 mil eleitores. O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) teve 28,14% dos votos válidos.

Quase metade do eleitorado rejeita Boulos

A pesquisa divulgada hoje monitora, ainda, o grau de certeza com que os eleitores em São Paulo apoiam ou rejeitam os candidatos ao segundo turno.

Neste quesito, Guilherme Boulos lidera em rejeição: 48,1% dos entrevistados afirmam que não votariam “de jeito nenhum” no psolista, enquanto 31,7% dizem que “com certeza” votarão nele e 18,1% admitem a possibilidade de apoiá-lo.

O prefeito Ricardo Nunes, por sua vez, é categoricamente rejeitado por 33,1% do eleitorado paulistano, ao passo que 37% garantem que votarão no emedebista para um segundo mandato e outros 18,1% declaram que “poderiam votar” no atual mandatário do Executivo municipal.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.200 eleitores em São Paulo entre os dias 7 e 9 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,9 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-08049/2024.