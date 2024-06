Presidente do Solidariedade, Eurípedes Júnior se entrega à PF

O presidente do Solidariedade, Eurípedes Júnior, se entregou à Polícia Federal na manhã sábado, 15. De acordo com a PF, ele se apresentou na Superintendência Regional da polícia no Distrito Federal.

Eurípedes Júnior estava foragido desde quarta-feira, 12, quando a PF deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por desviar e se apropriar de cerca de 36 milhões de reais do fundo partidário e eleitoral nas eleições de 2022, destinados ao Pros. O partido era comandado por Eurípedes e que foi incorporado pelo Solidariedade.

O político chegou a ter o nome inserido na difusão vermelha da Interpol na quinta-feira, como mostrou o Radar.

O que diz a investigação?

Por meio de Relatórios de Inteligência Financeira e da análise de prestações de contas de supostos candidatos, foram localizados indícios que apontam para a existência de uma organização criminosa estruturalmente ordenada com o objetivo de desviar e se apropriar de recursos do Fundo Partidário e Eleitoral, utilizando-se de candidaturas laranjas ao redor do país, de superfaturamento de serviços de consultoria jurídica e desvio de recursos partidários destinados à Fundação de Ordem Social (FOS), entidade do partido.

Os atos de lavagem foram identificados por meio da constituição de empresas de fachada, aquisição de imóveis por meio de interpostas pessoas, superfaturamento de serviços prestados aos candidatos laranjas e ao partido. Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica eleitoral e apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral.