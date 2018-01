Plenário da Câmara dos Deputados tem princípio de incêndio

Um princípio de incêndio foi registrado no plenário principal da Câmara dos Deputados, às 6h30 da manhã desta quinta-feira (25). Segundo a assessoria de imprensa da Casa, um curto-circuito causou o incêndio no local e foi rapidamente identificado por um funcionário de plantão, que acionou os bombeiros. As chamas foram apagadas rapidamente e ninguém ficou ferido.

Ainda conforme a assessoria, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal realizou uma perícia no início da manhã e constatou que houve um problema em uma das luminárias do teto do Plenário. Fragmentos em chamas do objeto caíram nas poltronas da Câmara, causando o incêndio e danificando quatro cadeiras.

O local foi isolado e, nesta tarde, a Polícia Civil do Distrito Federal fará uma nova perícia na Câmara. Sem sessões plenárias desde o início do recesso, em dezembro, o prédio está passando por manutenções. As atividades parlamentares só retornaram no início de fevereiro.