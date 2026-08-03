Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Política

PL corre para completar chapa de Douglas Ruas no Rio

Partido aguarda definição da federação União Progressista, que avalia desembarcar de aliança no berço do bolsonarismo

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 13h08 | Atualizado em 3 ago 2026, 13h29
Douglas Ruas foi eleito novamente presidente da Alerj; primeira votação foi anulada pela Justiça.
Douglas Ruas, presidente da Alerj e candidato do PL ao governo do Rio. (Octacílio Barbosa/Alerj/.)
Continua após publicidade
PL corre para completar chapa de Douglas Ruas no Rio Priorizar nos meus resultados Google

A chapa de Douglas Ruas (PL) ao governo do Rio continua incompleta. O presidente da Assembleia Legislativa foi oficializado candidato ao Palácio Guanabara sem vice depois que o ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa (PP) desembarcou da composição. Desde então, o PL aguarda uma definição da federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, para fechar a aliança no estado. O prazo para bater o martelo é 5 de agosto, data-limite para as convenções partidárias.

A aposta do partido é que, se a federação entrar formalmente na chapa, Ruas ganhará musculatura política, já que terá mais tempo de televisão na campanha. Esse ponto é considerado decisivo porque o candidato do PL ainda é pouco conhecido do eleitorado fluminense e terá como adversário o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), favorito nas pesquisas, e o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), dono de um recall importante.

O problema é que a aliança ainda não foi sacramentada. O afastamento de Rogério Lisboa acendeu um alerta no PL sobre a possibilidade de a federação se afastar do palanque de Ruas no Rio. Antes da convenção, lideranças chegaram a admitir que trabalhariam até o limite do calendário eleitoral para manter a composição diante do estremecimento.

Siga

Fontes envolvidas na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) esperavam que a articulação nacional destravasse palanques regionais, mas o filho do ex-presidente ainda não teve sucesso em ampliar apoios de partidos do Centrão, que caminham para a neutralidade na disputa presidencial. Com isso, o palanque no Rio, seu estado de origem e berço do bolsonarismo, continua indefinido.

Continua após a publicidade

O impasse também envolve os interesses da própria União Progressista no Rio de Janeiro. O PP vem sendo cortejado pelo grupo de Paes, enquanto o PL tentava manter de pé o acordo costurado em torno de Ruas, trabalhando especialmente junto ao União Brasil, que fez a convenção na semana passada sem se comprometer com o governo estadual. A decisão do partido deve ser tomada nesta terça-feira, 4.

A indefinição representa uma mudança de rota na estratégia inicial do PL no Rio. Antes do impasse, a federação União Progressista estava contemplada na chapa com Márcio Canella (União Brasil) como candidato ao Senado. A possível saída do bloco, portanto, afeta o desenho completo do palanque bolsonarista no estado.

Continua após a publicidade

Um dos nomes desejados para a vice de Douglas Ruas é o do ex-prefeito de Magé Renato Cozzolino, que, no entanto, apareceu recentemente ao lado de Paes. Se não conseguir preencher a vaga com a indicação de aliados, o PL pode ter que recorrer a uma solução caseira para montar uma chapa “puro-sangue”.

Publicidade
TAGS:
Eleições: Rio de Janeiro
PL - Partido Liberal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).