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Política

PL corre contra o tempo e quer definir vice de Flávio até a próxima semana

Objetivo é criar um fato político para a campanha do filho de Bolsonaro, que está mergulhada em diferentes crises há algumas semanas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 15 jul 2026, 08h32
Homem de terno escuro e gravata cinza, com cabelo castanho escuro, fala em um púlpito de madeira, gesticulando com a mão direita. Ele segura papéis na mão esquerda. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e uma parede escura com detalhes verticais.
O senador Flávio Bolsonaro, durante sessão plenária, para apreciar e votar as medidas provisórias.  (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
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PL corre contra o tempo e quer definir vice de Flávio até a próxima semana Priorizar nos meus resultados Google

Lideranças do PL correm contra o tempo para definir a vice dos sonhos da chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro.

Entendem que o ideal é que essa definição aconteça até o meio da próxima semana para criar um fato político para a campanha do pré-candidato do PL à presidência da República, que está mergulhado em uma série de crises há algumas semanas.

Nos últimos dias, o nome de Clarissa Tércio, do PP, voltou a fazer brilhar os olhos da cúpula do PL.

Dois fatores ajudam para que a parlamentar pernambucana seja considerada para a missão: é mulher e nordestina.

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Líderes do PL ponderam que há um “defeito”: ela é evangélica e eles preferiam alguém próximo ao catolicismo.

A eventual composição, porém, dependeria ainda de uma entrada do PP e do União na base de apoio à Flávio.

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Nos últimos tempos, os partidos de Ciro Nogueira e Antônio Rueda vem acenando para a neutralidade na corrida presidencial.

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