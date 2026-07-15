PL corre contra o tempo e quer definir vice de Flávio até a próxima semana

Lideranças do PL correm contra o tempo para definir a vice dos sonhos da chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro.

Entendem que o ideal é que essa definição aconteça até o meio da próxima semana para criar um fato político para a campanha do pré-candidato do PL à presidência da República, que está mergulhado em uma série de crises há algumas semanas.

Nos últimos dias, o nome de Clarissa Tércio, do PP, voltou a fazer brilhar os olhos da cúpula do PL.

Dois fatores ajudam para que a parlamentar pernambucana seja considerada para a missão: é mulher e nordestina.

Continua após a publicidade

Líderes do PL ponderam que há um “defeito”: ela é evangélica e eles preferiam alguém próximo ao catolicismo.

A eventual composição, porém, dependeria ainda de uma entrada do PP e do União na base de apoio à Flávio.

Continua após a publicidade

Nos últimos tempos, os partidos de Ciro Nogueira e Antônio Rueda vem acenando para a neutralidade na corrida presidencial.