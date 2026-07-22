PL confirma convenção nacional com provável ausência de Michelle

O PL confirmou que a convenção nacional do partido acontecerá neste sábado, 25, em São Paulo. A presença de um de seus maiores expoentes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, no entanto, segue uma incógnita.

A equipe dela diz que, neste momento, é mais provável que ela não compareça ao evento porque não há quem possa acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro na ausência dela, já que a equipe médica que monitora o presidente só faz visitas esporádicas, e os filhos estarão na convenção. Além disso, Flávio Bolsonaro está impedido de encontrar o pai por decisão judicial.

Durante o evento, o PL vai oficializar a candidatura de Flávio à Presidência, além dos nomes que disputarão os governos e cargos no Legislativo. Se Michelle será candidata ao Senado no Distrito Federal é outra dúvida, embora a decisão ainda possa ser tomada até a convenção distrital do partido.