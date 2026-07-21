PF marca depoimento de Jaques Wagner sobre caso Master

Ex-líder do governo no Senado, o senador Jaques Wagner foi intimado pela PF a depor no âmbito das investigações da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

A intimação prevê que a oitiva com o senador baiano acontecerá em 7 de agosto e ocorrerá de forma presencial, na sede da Superintendência da PF em Brasília.

Jaques é apontado como suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, figurando como agente público em favor de quem teriam sido estruturados pagamentos, benefícios e aquisições patrimoniais.

De acordo com as apurações, o parlamentar do PT era próximo do banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro e proprietário do Banco Pleno, instituição financeira que também foi liquidada pelo BC.

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Em junho, Jaques foi alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero, quando endereços ligados a ele em Salvador e em Brasília foram alvos de mandados de busca e apreensão. Ele nega ter cometido irregularidades.

Uma das consequências da operação foi a saída dele da liderança do governo no Senado. A decisão foi tomada após ele se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada.