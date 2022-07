Pesquisas indicam duelo eletrizante para o Senado no RS

Em 2018, a ex-senadora Ana Amélia Lemos desistiu de uma reeleição praticamente garantida para compor a chapa do então candidato à presidência da República Geraldo Alckmin. Foi um fiasco eleitoral. Agora pelo PSD, a ex-congressista pretende voltar ao Senado. A disputa pela única vaga do Rio Grande do Sul , ao que tudo indica, será eletrizante. O adversário da ex-senadora será ninguém menos que o atual vice-presidente general Hamilton Mourão (Republicanos). Ana Amélia, por enquanto, está em vantagem.

O último levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que Ana Amélia lidera com 26,4 % das intenções de votos e Mourão com 23,4% das preferências. A pesquisa está registrada com o número RS-07079/2022.

A ex-senadora credita o bom desempenho aos 33 anos de visibilidade como jornalista e ao trabalho realizado como parlamentar de oposição ao governo petista, com destaque no impeachment da ex-presidente Dilma. “Trata-se de um recall”, diz a pré-candidata. As convenções do PSD acontecem no dia 1º de agosto. Mourão, por sua vez, aposta na força do bolsonarismo no Rio Grande do Sul, onde o presidente aparece com 39,3% das intenções de voto, contra 34,5% de Lula.