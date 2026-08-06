Pesquisa Real Time Big Data testa disputa entre ACM Neto e Jerônimo e corrida ao Senado

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data na Bahia vai detalhar a disputa pelo governo estadual, as vagas no Senado e a aprovação da gestão de Jerônimo Rodrigues. O levantamento inclui cenários com ACM Neto, Jerônimo e outros, simulando até segundo turno. Rejeição e potencial de voto também serão medidos. Resultados em 11 de agosto.

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Uma nova pesquisa do Real Time Big Data vai medir a disputa pelo governo da Bahia, a corrida pelas duas vagas do estado no Senado e a avaliação da gestão de Jerônimo Rodrigues (PT). A coleta começou nesta quinta-feira, 6, e os resultados serão divulgados na terça, 11 de agosto.

O levantamento apresenta dois cenários estimulados para o governo estadual. Ambos incluem o governador Jerônimo Rodrigues e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), além de candidaturas de partidos menores.

O Real Time Big Data fará 1.600 entrevistas com eleitores da Bahia, combinando abordagens telefônicas e digitais, entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. O levantamento tem nível de confiança estimado em 95% e margem de erro máxima de aproximadamente 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Quem será testado na disputa pelo governo?

No primeiro cenário estimulado, os entrevistados poderão escolher entre ACM Neto, Aroldo Félix (UP), Jerônimo Rodrigues, José Estevão (DC) e Ronaldo Mansur (PSOL).

A segunda simulação substitui José Estevão por Ariel Capistrano, também do DC. Os demais nomes permanecem os mesmos.

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Antes das perguntas estimuladas, o instituto também fará uma consulta espontânea, na qual os eleitores poderão dizer em quem votariam sem receber uma lista de candidatos.

Como será a simulação de segundo turno?

A pesquisa testará um eventual segundo turno entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. Os entrevistados também poderão optar por voto branco ou nulo ou declarar que ainda não sabem em quem votar.

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O questionário não antecipa o desempenho dos dois possíveis adversários. Os percentuais só serão conhecidos com a divulgação do levantamento.

O que a pesquisa medirá além da intenção de voto?

O levantamento vai apurar a rejeição aos seis nomes incluídos nos diferentes cenários para o governo. Os eleitores serão questionados sobre em quem não votariam de maneira alguma.

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A pesquisa também medirá o potencial de voto de ACM Neto, Ariel Capistrano, Aroldo Félix, Jerônimo Rodrigues, José Estevão e Ronaldo Mansur. Para cada nome, o entrevistado poderá responder que votaria com certeza, considera a candidatura uma possibilidade, conhece e não votaria ou não conhece o suficiente para opinar.

Quais nomes aparecem na disputa pelo Senado?

Na eleição para o Senado, em que cada eleitor poderá escolher até dois candidatos, o questionário apresenta nove nomes: Angelo Coronel (Republicanos), Carlos Sodré (Mobiliza), Gregório Gould (UP), Jaques Wagner (PT), João Roma (PL), Marcelo Carvalho (Rede), Marcelo Santtana (DC), Professora Delliana (PSOL) e Rui Costa (PT).

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O instituto perguntará separadamente qual seria o primeiro e o segundo voto de cada entrevistado.

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Como será avaliado o governo Jerônimo?

A pesquisa também vai medir a aprovação do desempenho de Jerônimo Rodrigues à frente do governo da Bahia. Os entrevistados poderão responder se aprovam ou desaprovam a gestão.

Em outra pergunta, o governo será classificado como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.