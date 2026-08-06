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Política

Pesquisa Real Time Big Data testa disputa entre ACM Neto e Jerônimo e corrida ao Senado

Levantamento ouve 1.600 eleitores do estado até domingo, 10

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 08h41
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) (União Brasil/Governo da Bahia/Divulgação)
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Pesquisa Real Time Big Data testa disputa entre ACM Neto e Jerônimo e corrida ao Senado Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa do Real Time Big Data vai medir a disputa pelo governo da Bahia, a corrida pelas duas vagas do estado no Senado e a avaliação da gestão de Jerônimo Rodrigues (PT). A coleta começou nesta quinta-feira, 6, e os resultados serão divulgados na terça, 11 de agosto.

O levantamento apresenta dois cenários estimulados para o governo estadual. Ambos incluem o governador Jerônimo Rodrigues e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), além de candidaturas de partidos menores.

O Real Time Big Data fará 1.600 entrevistas com eleitores da Bahia, combinando abordagens telefônicas e digitais, entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. O levantamento tem nível de confiança estimado em 95% e margem de erro máxima de aproximadamente 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

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Quem será testado na disputa pelo governo?

No primeiro cenário estimulado, os entrevistados poderão escolher entre ACM Neto, Aroldo Félix (UP), Jerônimo Rodrigues, José Estevão (DC) e Ronaldo Mansur (PSOL).

A segunda simulação substitui José Estevão por Ariel Capistrano, também do DC. Os demais nomes permanecem os mesmos.

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Antes das perguntas estimuladas, o instituto também fará uma consulta espontânea, na qual os eleitores poderão dizer em quem votariam sem receber uma lista de candidatos.

Como será a simulação de segundo turno?

A pesquisa testará um eventual segundo turno entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. Os entrevistados também poderão optar por voto branco ou nulo ou declarar que ainda não sabem em quem votar.

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O questionário não antecipa o desempenho dos dois possíveis adversários. Os percentuais só serão conhecidos com a divulgação do levantamento.

O que a pesquisa medirá além da intenção de voto?

O levantamento vai apurar a rejeição aos seis nomes incluídos nos diferentes cenários para o governo. Os eleitores serão questionados sobre em quem não votariam de maneira alguma.

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A pesquisa também medirá o potencial de voto de ACM Neto, Ariel Capistrano, Aroldo Félix, Jerônimo Rodrigues, José Estevão e Ronaldo Mansur. Para cada nome, o entrevistado poderá responder que votaria com certeza, considera a candidatura uma possibilidade, conhece e não votaria ou não conhece o suficiente para opinar.

Quais nomes aparecem na disputa pelo Senado?

Na eleição para o Senado, em que cada eleitor poderá escolher até dois candidatos, o questionário apresenta nove nomes: Angelo Coronel (Republicanos), Carlos Sodré (Mobiliza), Gregório Gould (UP), Jaques Wagner (PT), João Roma (PL), Marcelo Carvalho (Rede), Marcelo Santtana (DC), Professora Delliana (PSOL) e Rui Costa (PT).

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O instituto perguntará separadamente qual seria o primeiro e o segundo voto de cada entrevistado.

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Como será avaliado o governo Jerônimo?

A pesquisa também vai medir a aprovação do desempenho de Jerônimo Rodrigues à frente do governo da Bahia. Os entrevistados poderão responder se aprovam ou desaprovam a gestão.

Em outra pergunta, o governo será classificado como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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