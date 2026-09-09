Pesquisa mostra disputa equilibrada entre Jerônimo e ACM Neto na Bahia
Governador e ex-prefeito de Salvador estão tecnicamente empatados em todos os cenários e também nas rejeições
A eleição na Bahia segue em uma disputa acirrada entre o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União), que atingem percentuais muito próximos nas intenções de voto, segundo pesquisa da Real Time Big Data divulgada na manhã desta quarta-feira, 9. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1. 600 eleitores do estado entre os dias 4 e 8 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, eles aparecem com um ponto percentual de diferença, ou seja, empatados tecnicamente na margem de erro. Pela presença de outros candidatos, é possível até que a disputa siga para o segundo turno, embora isso seja improvável. Somados, os demais concorrentes têm cerca de 3%, percentual que pode forçar uma nova rodada de votação.
Se isso ocorrer, a disputa entre o governador e o ex-prefeito de Salvador será novamente voto a voto — ACM Neto e Jerônimo Rodrigues ficam novamente empatados tecnicamente por uma diferença de apenas um ponto percentual.
Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Jerônimo Rodrigues (PT): 45%
- ACM Neto (União Brasil): 44%
- Ronaldo Mansur (PSol): 1%
- Estevão (DC): 1%
- Outros: 1%
- Nulo / Branco: 5%
- NS / NR: 3%
Os candidatos Ariel Capistrano (DC), Aroldo Félix (UP), Maria Bona (PCO), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.
Segundo turno
- ACM Neto (União Brasil): 45%
- Jerônimo Rodrigues (PT): 46%
- Nulo / Branco: 5%
- Não sabe / Não respondeu: 4%
Rejeições
Da mesma forma, Jerônimo e ACM Neto são os nomes mais rejeitados pelos eleitores locais, também empatados na margem de erro de dois pontos percentuais.
- ACM Neto (União Brasil): 45%
- Jerônimo Rodrigues (PT): 43%
- Ronaldo Mansur (PSOL): 22%
- Estevão (DC): 16%
- Ariel Capistrano (DC): 15%
- Aroldo Félix (UP): 13%
- Maria Bona (PCO): 13%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- NS / NR: 2%
O governo de Jerônimo Rodrigues na opinião dos baianos
Mesmo sob uma disputa tão acirrada, o governo petista é aprovado pela maioria da população baiana, segundo a pesquisa da Real Time Big Data.
Aprovação
- Aprova: 53%
- Desaprova: 45%
- NS / NR: 2%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 30%
- Regular: 41%
- Ruim/Péssimo: 28%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-01568/2026.