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Política

Pesquisa mostra disputa equilibrada entre Jerônimo e ACM Neto na Bahia

Governador e ex-prefeito de Salvador estão tecnicamente empatados em todos os cenários e também nas rejeições

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 08h38 | Atualizado em 9 set 2026, 09h16
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
ACM Neto e Jerônimo Rodrigues (União Brasil/Governo da Bahia/Divulgação)
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Pesquisa mostra disputa equilibrada entre Jerônimo e ACM Neto na Bahia Priorizar nos meus resultados Google

A eleição na Bahia segue em uma disputa acirrada entre o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União), que atingem percentuais muito próximos nas intenções de voto, segundo pesquisa da Real Time Big Data divulgada na manhã desta quarta-feira, 9. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1. 600 eleitores do estado entre os dias 4 e 8 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, eles aparecem com um ponto percentual de diferença, ou seja, empatados tecnicamente na margem de erro. Pela presença de outros candidatos, é possível até que a disputa siga para o segundo turno, embora isso seja improvável. Somados, os demais concorrentes têm cerca de 3%, percentual que pode forçar uma nova rodada de votação.

Se isso ocorrer, a disputa entre o governador e o ex-prefeito de Salvador será novamente voto a voto — ACM Neto e Jerônimo Rodrigues ficam novamente empatados tecnicamente por uma diferença de apenas um ponto percentual.

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Confira os números abaixo.

Primeiro turno

  • Jerônimo Rodrigues (PT): 45%
  • ACM Neto (União Brasil): 44%
  • Ronaldo Mansur (PSol): 1%
  • Estevão (DC): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo / Branco: 5%
  • NS / NR: 3%
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Os candidatos Ariel Capistrano (DC), Aroldo Félix (UP), Maria Bona (PCO), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

Segundo turno

  • ACM Neto (União Brasil): 45%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 46%
  • Nulo / Branco: 5%
  • Não sabe / Não respondeu: 4%
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Rejeições

Da mesma forma, Jerônimo e ACM Neto são os nomes mais rejeitados pelos eleitores locais, também empatados na margem de erro de dois pontos percentuais.

  • ACM Neto (União Brasil): 45%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 43%
  • Ronaldo Mansur (PSOL): 22%
  • Estevão (DC): 16%
  • Ariel Capistrano (DC): 15%
  • Aroldo Félix (UP): 13%
  • Maria Bona (PCO): 13%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • NS / NR: 2%

O governo de Jerônimo Rodrigues na opinião dos baianos

Mesmo sob uma disputa tão acirrada, o governo petista é aprovado pela maioria da população baiana, segundo a pesquisa da Real Time Big Data.

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Aprovação

  • Aprova: 53%
  • Desaprova: 45%
  • NS / NR: 2%

Avaliação

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  • Ótimo/Bom: 30%
  • Regular: 41%
  • Ruim/Péssimo: 28%
  • NS / NR: 1%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-01568/2026.

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TAGS:
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