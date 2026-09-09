Pesquisa mostra disputa equilibrada entre Jerônimo e ACM Neto na Bahia

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A disputa pelo governo da Bahia segue acirrada entre Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União), com ambos empatados tecnicamente em primeiro e segundo turnos, conforme nova pesquisa Real Time Big Data. O levantamento detalha também os índices de rejeição e a aprovação do governo petista, apontando para uma eleição voto a voto no estado.

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A eleição na Bahia segue em uma disputa acirrada entre o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União), que atingem percentuais muito próximos nas intenções de voto, segundo pesquisa da Real Time Big Data divulgada na manhã desta quarta-feira, 9. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1. 600 eleitores do estado entre os dias 4 e 8 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, eles aparecem com um ponto percentual de diferença, ou seja, empatados tecnicamente na margem de erro. Pela presença de outros candidatos, é possível até que a disputa siga para o segundo turno, embora isso seja improvável. Somados, os demais concorrentes têm cerca de 3%, percentual que pode forçar uma nova rodada de votação.

Se isso ocorrer, a disputa entre o governador e o ex-prefeito de Salvador será novamente voto a voto — ACM Neto e Jerônimo Rodrigues ficam novamente empatados tecnicamente por uma diferença de apenas um ponto percentual.

Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Jerônimo Rodrigues (PT): 45%

ACM Neto (União Brasil): 44%

Ronaldo Mansur (PSol): 1%

Estevão (DC): 1%

Outros: 1%

Nulo / Branco: 5%

NS / NR: 3%

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Os candidatos Ariel Capistrano (DC), Aroldo Félix (UP), Maria Bona (PCO), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

Segundo turno

ACM Neto (União Brasil): 45%

Jerônimo Rodrigues (PT): 46%

Nulo / Branco: 5%

Não sabe / Não respondeu: 4%

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Rejeições

Da mesma forma, Jerônimo e ACM Neto são os nomes mais rejeitados pelos eleitores locais, também empatados na margem de erro de dois pontos percentuais.

ACM Neto (União Brasil): 45%

Jerônimo Rodrigues (PT): 43%

Ronaldo Mansur (PSOL): 22%

Estevão (DC): 16%

Ariel Capistrano (DC): 15%

Aroldo Félix (UP): 13%

Maria Bona (PCO): 13%

Poderia Votar em Todos: 2%

NS / NR: 2%

O governo de Jerônimo Rodrigues na opinião dos baianos

Mesmo sob uma disputa tão acirrada, o governo petista é aprovado pela maioria da população baiana, segundo a pesquisa da Real Time Big Data.

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Aprovação

Aprova: 53%

Desaprova: 45%

NS / NR: 2%

Avaliação

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Ótimo/Bom: 30%

Regular: 41%

Ruim/Péssimo: 28%

NS / NR: 1%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-01568/2026.