Pesquisa mede como curitibanos avaliam gestão de Eduardo Pimentel

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Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas revela a avaliação da gestão do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Os números indicam uma alta aprovação entre os moradores, com a maioria considerando seu desempenho como positivo. Aprofunde-se nos resultados e na metodologia completa do levantamento.

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Um levantamento divulgado nesta quarta-feira, 23, pelo Instituto Paraná Pesquisas mede como está a avaliação dos curitibanos sobre a gestão do prefeito curitibano, Eduardo Pimentel (PSD). Segundo os números obtidos, 76,4% dos entrevistados aprovam a sua gestão, contra 20,1% que desaprovam. Os que não souberam ou não quiseram responder são 3,5%.

A classificação da gestão atual — em ótima, boa, regular, ruim ou péssima — é um dos recortes da pesquisa. Segundo os resultados divulgados nesta quarta, 17,6% dos entrevistados avaliam a gestão Pimentel como ótima, 45% como boa (totalizando 62,6% de avaliações positivas), 24% como regular, 5,1% como ruim e 7% como péssima (totalizando 12,1% de avaliações negativas). Os que não souberam ou não quiseram responder são 1,3%.

Em 2024, Pimentel ganhou a corrida pela prefeitura de Curitiba no segundo turno, obtendo 57,64% dos votos, contra 42,36% de sua adversária, Cristina Graeml, na época do PMB. Foi a primeira eleição disputada por Pimentel, que recebeu o apoio do governador do estado, Ratinho Junior (PSD).

Sobre a pesquisa

O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas ouviu 825 moradores de Curitiba (443 mulheres e 382 homens) entre os dias 18 e 22 de setembro deste ano. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O grau de confiança da pesquisa é de 95%.