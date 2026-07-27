Católicos e evangélicos: pesquisa Datafolha mostra o efeito da religião na disputa Lula x Flávio

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Nova pesquisa Datafolha revela que a religião é crucial na disputa Lula x Flávio Bolsonaro. Lula lidera entre católicos, enquanto Bolsonaro domina entre evangélicos. O levantamento, realizado com 2.004 eleitores, também detalha o perfil demográfico de cada eleitorado, mostrando divisões claras por renda e região.

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A nova pesquisa Datafolha mostra que a religião segue desempenhando papel decisivo na disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). O levantamento indica que os dois principais candidatos concentram seus maiores apoios em segmentos religiosos distintos, reforçando uma divisão que já marcou eleições anteriores.

No cenário de segundo turno testado pelo instituto, Lula lidera entre os eleitores católicos, enquanto Flávio Bolsonaro aparece à frente entre os evangélicos.

A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente nos dias 22 e 23 de julho de 2026, com 2.004 eleitores em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01166/2026.

Como a religião divide o eleitorado?

Entre os católicos, Lula registra 54% das intenções de voto no cenário de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que aparece com 37%. Trata-se de um dos segmentos em que o presidente abre sua maior vantagem sobre o adversário.

O cenário se inverte entre os evangélicos. Nesse grupo, Flávio Bolsonaro lidera com 60%, enquanto Lula soma 31%, consolidando os eleitores evangélicos como sua principal base religiosa na disputa.

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Entre os entrevistados que declararam seguir outras religiões ou afirmaram não ter religião, a disputa aparece mais equilibrada, sem a mesma distância observada entre católicos e evangélicos.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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O que mostram os demais recortes?

Além da divisão religiosa, a pesquisa aponta diferenças importantes no perfil dos eleitores dos dois candidatos. Lula apresenta desempenho superior entre mulheres, pessoas com menor renda, eleitores com ensino fundamental e moradores do Nordeste.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, obtém vantagem entre homens, eleitores de renda mais elevada, pessoas com ensino superior e moradores da Região Sul.

No cenário de primeiro turno, Lula também aparece na liderança, à frente de Flávio Bolsonaro.

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