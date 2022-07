Datafolha mostra Castro em ascensão e empatado com Freixo no Rio

A nova pesquisa Datafolha sobre a eleição do Rio de Janeiro, divulgada nesta sexta-feira, mostra o atual governador, Cláudio Castro (PL), em empate técnico com Marcelo Freixo (PSB). Eles são, respectivamente, os nomes apoiados por Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

O mandatário passou de 18% para 23% em comparação com o levantamento anterior. Já Freixo se manteve com 22%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para menos.

Depois deles, aparecem o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 7%; Eduardo Serra (PCB), com 6%; e Cyro Garcia (PSTU), com 5%. Num patamar abaixo, mas em empate dentro da margem de erro com eles três, vêm Felipe Santa Cruz (PSD), Emir Larangeira (PMB) e Paulo Ganime (Novo), todos com 2%. A soma de indecisos e de brancos e nulos vai a 32%.

Outro cenário testado pelo instituto inclui o ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil). Ele pontua 7%, enquanto Castro desponta com 21% e Freixo segue igual. Um dos movimentos da campanha do atual mandatário passa por tentar evitar a candidatura de Garotinho – que ainda depende de um aval do Supremo Tribunal Federal (STF) para poder estar nas urnas.

O empate técnico entre os dois principais candidatos tem sido algo constante nas pesquisas. Reflexo da polarização nacional, o duelo estadual tem dificultado a ascensão das demais candidaturas – o que levou o grupo político de Eduardo Paes (PSD), representado por Felipe Santa Cruz, a piscar para Lula.

A pesquisa, que ouviu 1.218 eleitores no estado, está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RJ-00260/2022.

