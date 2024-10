Pesquisa Atlas de BH: Fuad Noman tem 53% dos votos válidos contra 46% de Bruno Engler

A última pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 26, aponta o prefeito Fuad Noman (PSD) com 53,2% dos votos válidos contra 46,8% de Bruno Engler (PL) no segundo turno da eleição municipal de Belo Horizonte (MG). O levantamento ouviu 1.615 eleitores da capital mineira, de 20 a 25 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo e 95% de confiança. Para chegar aos votos válidos, a pesquisa exclui os votos brancos, nulos e de indecisos.

Na penúltima pesquisa do AtlasIntel, Noman aparecia com 52,4% das intenções de voto, enquanto o adversário tinha 46,4% da preferência dos eleitores, também com margem de erro de dois pontos percentuais.