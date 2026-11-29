O bonde psolista que pretende migrar para o PT deve formalizar a mudança de partido em bloco.

A previsão é que Guilherme Boulos, Rick Azevedo, Professora Luciene Cavalcante e outros façam um grande anúncio em 10 de dezembro.

Erika Hilton, que também está com a saída engatilhada, talvez leve um pouco mais de tempo para a migração. Ele ainda negocia os termos para a filiação à sigla de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma delas pode ser o apoio da legenda às suas pretensões de concorrer à prefeitura de São Paulo em 2028.

Ela explica que nem mesmo a sua abstenção na votação do PLP do ajuste fiscal a coloca em maus lençóis com o governo Lula ou com o PT.

“Eu ainda sou do Psol e ainda preciso votar de acordo com a orientação da minha bancada. Eu votar dissidente seria abrir uma crise da qual não estou disposta neste momento”, pontuou Erika ao Radar.

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A maioria dos correligionários, porém, não se absteve. Optou por obstruir a medida fiscal apoiada pelo governo Lula.