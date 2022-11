Para o regime militar, FHC foi um dos principais criadores do PT

Durante mais de uma década, Lula e o PT e Fernando Henrique e o PSDB foram adversários ferrenhos na política nacional. Por isso soou como surpresa para muitos o anúncio da aliança entre dois ex-presidentes na reta final da campanha deste ano. Em um vídeo, o tucano pediu votos para o petista: “Meus amigos e minhas amigas: você, que melhorou de vida com o Real, e acredita no Brasil, nestas eleições não tenha dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida”. Na noite de domingo, FHC ainda publicou uma foto ao lado de Lula com uma mensagem: “Parabéns Lula pela vitória. Venceu a Democracia, venceu o Brasil!”.

Os dois ex-presidentes, embora adversários políticos, sempre mantiveram uma relação amistosa — inclusive muito antiga. Fernando Henrique Cardoso foi um dos criadores do PT. Ao menos é isso que se conclui a partir da leitura de relatórios do extinto Serviço Nacional de Inteligência (SNI), que monitora os passos de Lula e de FHC nas décadas de 70 e 80.

Um relatório produzido em fevereiro de 1979 destaca a participação de Fernando Henrique num evento preparatório para a criação do partido PT. Na época, o tucano era filiado ao MDB, que fazia oposição ao regime militar.

Documento do SNI sobre a criação do PT

Em outro relatório, de março de 1980, os agentes informam sobre a presença de “elementos” estranhos ao meio sindical que estariam ajudando a criação do PT. Entre esses “elementos” estaria Fernando Henrique, ligado a um grupo identificado como “Convergência Socialista”, que teria, de acordo com o documento, um ideário muito “semelhante” ao do partido em construção.

Lula e Fernando Henrique foram adversários nas eleições de 1994 e 1998. Em ambas, FHC venceu o petista.