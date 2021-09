Para 76%, Bolsonaro deve sofrer impeachment se desobedecer a Justiça

De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada pelo jornal ‘Folha de S.Paulo’ neste sábado, 18, 76% da população brasileira acredita que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve sofrer um impeachment caso descumpra ordem judiciais.

A pesquisa nacional, informa a Folha, foi feita em 190 cidades com 3.667 eleitores de 13 a 15 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Em pronunciamento a apoiadores na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no dia 7 de setembro, Bolsonaro subiu muitos decibéis no discurso político, ameaçando o STF e sugerindo, sem citar nomes, que o presidente da Corte, Luiz Fux, “enquadre” o ministro Alexandre de Moraes.

No ato realizado em São Paulo, no mesmo dia, o chefe do Executivo disse que iria desrespeitar as decisões de Moraes, que se tornou desafeto do presidente por causa de investigações que comanda e que atingem apoiadores de Bolsonaro suspeitos de ameaçar o STF e as instituições democráticas.

“Dizer a vocês, que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá”, disse Bolsonaro. “Ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa liberdade.”