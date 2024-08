Paes tem 45% e Ramagem, 32%, diz pesquisa Atlas para a prefeitura do Rio

Em busca da reeleição, o prefeito Eduardo Paes (PSD) segue liderando as intenções de voto no Rio de Janeiro, conforme pesquisa Atlas divulgada nesta quinta-feira, 8. A uma semana do início oficial das propagandas eleitorais, marcado para 16 de agosto, ele soma 45,8%. Aposta do bolsonarismo para a cidade, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece em seguida, com 32,3%, antes do também parlamentar Tarcísio Motta (PSOL), que soma 12,9%. Foram entrevistados 1.600 eleitores cariocas de 2 a 7 de agosto.

Empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, estão Carol Sponza (Novo), com 2,6%; Marcelo Queiroz (PP), com 1,4%; Rodrigo Amorim (União), com 1,2%; Cyro Garcia (PSTU), com 0,7%, além de Juliete Pantoja (UP), com 0,3%. Henrique Simonard, postulante do PCO, não pontuou. Pretendem votar branco ou nulo 1,5% dos entrevistados, enquanto 1,2% dos eleitores estão indecisos.

Se comparado ao último levantamento feito pelo instituto na capital fluminense, em abril deste ano, Paes, que antes marcava 42,6%, teve crescimento de 3,2 pontos percentuais. Ramagem e Tarcísio também avançaram, embora de maneira menos intensa. O candidato do PL oscilou 1,3 ponto positivamente, enquanto o postulante do PSOL saiu de 12,7% para 12,9%. A porcentagem de indecisos também diminuiu: eram 2,4% há quatro meses.

Segundo turno

O instituto testou ainda dois cenários de segundo turno, ambos com vitória do atual prefeito. Ramagem é quem oferece mais perigo, de acordo com a pesquisa: ele marca 36%, contra 57,5% de Paes, um crescimento na distância entre os dois, se comparada à pesquisa feita em abril.

Na disputa contra Tarcísio, o prefeito teria 47,8%, enquanto o parlamentar do PSOL marcaria 26,4%. Nesse caso, 21,5% disseram que votariam nulo ou branco.