Pacheco abre CPI do MEC, que terá início dos trabalhos só após as eleições

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), leu na noite desta quarta-feira, 6, o requerimento para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as denúncias de corrupção no Ministério da Educação.

O ato oficializa a criação da CPI. Apesar disso, os trabalhos só devem começar na prática depois das eleições deste ano.

Pacheco aproveitou a ocasião e leu outros dois requerimentos de comissões que foram propostas por senadores governistas: uma delas quer investigar as obras de educação paradas entre 2006 e 2018, durante os governos do PT. A outra pretende abordar a atuação do narcotráfico e do crime organizado na região Norte do Brasil.

O presidente do Senado afirmou em seu discurso que tem como obrigação dar tratamento de forma “isonômica” a todos os requerimentos de ​CPIs. Ele rejeitou ainda uma proposta de governistas que, para esvaziar a CPI do MEC, pretendia estabelecer uma ordem cronológica em que os requerimentos foram protocolados, tendo em vista a abertura das comissões.

