Os planos do vice de Flávio Bolsonaro após a derrota

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O deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) lamentou a viagem de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aos Estados Unidos após as eleições, mas demonstrou solidariedade ao senador diante de perseguições judiciais. Gaspar criticou o que chamou de perseguição à família Bolsonaro e se consolidou como voz da direita em Alagoas, prometendo oposição firme ao governo federal. Ele também enfrentou falsas denúncias arquivadas pelo STF.

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O deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), que foi candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), lamentou que o senador tenha fugido para os Estados Unidos após as eleições.

A viagem ocorreu após a decisão do ministro Alexandre de Moraes que mandou recolher os passaportes do senador minutos após o segundo turno.

Gaspar disse que apoia a atitude de Flávio. “Imagine a dor de deixar o próprio país, ao lado da família, diante das perseguições judiciais evidentes. Minha solidariedade a Flávio. Seguiremos juntos, lutando pela democracia no Brasil”, ressaltou ele.

O deputado gravou um vídeo mostrando indignação com o que classifica como perseguição à família Bolsonaro. Ele diz que Flávio recebeu mais de duas mil ameaças de morte durante a campanha, sem contar com o cerco do ministro permanente do ministro Moraes. “Flávio, o que eles queriam era te jogar na jaula do crime organizado”, disse.

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Antes de aceitar o convite para compor a chapa com Flávio Bolsonaro, Gaspar chegou a liderar pesquisas de intenção de voto para uma cadeira no Senado por Alagoas. Terminada a eleição, ele diz que o balanço foi positivo para ele, apesar da derrota. “Sou presidente do PL Alagoas, onde seguirei sendo a voz da direita no estado, fortalecendo nossas bases”, ressaltou.

Ele afirma que, a partir de agora, vai ajudar a coordenar a oposição ao governo federal. “Serei oposição firme, responsável e atuante, fiscalizando, denunciando irregularidades e defendendo os interesses dos alagoanos e de todos os brasileiros. Meu compromisso com o Brasil não termina com uma eleição”, diz.

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Gaspar ganhou notoriedade como relator da CPMI do INSS e consolidou-se como um nome nacional com a campanha presidencial. Em alguns eventos do Nordeste, discursou em nome da chapa.

Ex-promotor do Ministério Público de Alagoas, o deputado coordenou o Grupo de Combate às Organizações Criminosas e foi secretário de Segurança Pública duas vezes. Ele tem mais de 2,1 milhões de seguidores em cinco redes sociais (Instagram, Facebook, Tik Tok, Youtube e X).