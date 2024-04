Os planos de Tarcísio para as eleições de 2024 em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas , vai se empenhar pessoalmente para tentar ajudar o Republicanos a conquistar prefeituras consideradas estratégicas. Atualmente, o partido comanda apenas 28 das 645 prefeituras do estado, entre elas, Campinas e Sorocaba. A legenda quer ampliar seus domínios. O alvo principal, segundo a estratégia traçada, é Guarulhos, que fica numa região conhecida como “cinturão vermelho” – um antigo curral eleitoral do PT.

A aposta de Tarcísio para Guarulhos é o deputado estadual, Jorge Wilson, o “Xerife do Consumidor”, cujo nome também recebeu as bençãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Wilson é líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O parlamentar, por enquanto, aparece em segundo lugar nas pesquisas. Na mais recente, feita pelo instituto Paraná, ele registrou 18% das intenções de voto,dez pontos a menos do que o ex-prefeito Elói Pietá.

Pietá foi filiado ao PT até janeiro deste ano. Decidiu abandonar a legenda depois que o partido se recusou a realizar prévias para a escolha do pré-candidato. O escolhido foi o deputado federal Alencar Santana, cujo desempenho nas pesquisas não têm oscilado, ora em segundo, ora em terceiro lugar, dependendo dos cenários projetados.

Guarulhos é a segunda cidade mais populosa do estado, com cerca de 1,4 milhão de habitantes. É também uma das cidades mais ricas do país.

Os planos de Tarcísio

O governador também quer garantir a reeleição de candidatos em municípios já administrados pelo Republicanos. Em Campinas, o apoio será concentrado na candidatura de Dário Saadi. Já em Sorocaba, o esforço será por uma nova vitória de Rodrigo Manga. Em Santos, outra cidade estratégica, a legenda vai apoiar a reeleição de Rogério Santos. Há ainda expectativa de que o partido tenha candidaturas próprias no Guarujá, também no litoral paulista, e em Embu das Artes, outro município da região metropolitana.

Tarcísio garantiu ao Republicanos que vai mergulhar nas campanhas para eleger o maior número possível de prefeitos em outubro. Depois disso, o governador já teria avisado que pretende deixar a legenda.