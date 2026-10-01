Os planos de Lula para o dia da eleição

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Lula e Flávio Bolsonaro definem suas agendas para o dia da eleição. O petista votará em São Bernardo e acompanhará a apuração em São Paulo, após ter um evento barrado pela prefeitura. Já Bolsonaro vota no Rio e segue para Brasília, com a programação final ainda não divulgada. Um panorama dos passos dos candidatos no primeiro turno.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já definiu o itinerário para o domingo, 4, dia do primeiro turno da eleição. Ele votará pela manhã em uma escola em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, seu berço político, e depois acompanhará a apuração do hotel Renaissance, em São Paulo, na região da Avenida Paulista.

O PT havia planejado um ato em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) durante a apuração, mas o evento foi barrado pela prefeitura da capital, comandada por Ricardo Nunes (MDB), aliado de Flávio Bolsonaro (PL). A gestão municipal citou orientações do Tribunal Regional Eleitoral, para que a avenida fique livre nos dias do primeiro e segundo turno de votação. Na véspera, Lula fará uma caminhada pela região, da Rua Augusta até a Praça Roosevelt, acompanhado dos candidatos que apoia para o governo do estado, Fernando Haddad (PT), e para o Senado, Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

Flávio, por sua vez, ainda não divulgou oficialmente a programação para o domingo. A previsão é que ele vote pela manhã na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e depois acompanhe a apuração em Brasília, em local ainda a ser anunciado. No sábado, ele também estará no estado de São Paulo, mas no interior, pela região de Campinas.