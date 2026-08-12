Os obstáculos que ACM Neto precisa superar para aumentar chances de derrotar Jerônimo

Aliados de ACM Neto já têm bem claro quais obstáculos precisarão superar para aumentar chances de derrotar o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, em outubro.

O petista, que chegou a aparecer atrás nas pesquisas durante boa parte da campanha de 2022, derrotou o ex-prefeito de Salvador nas urnas naquele ano.

Para tentar mudar o desfecho, o grupo de ACM pretende conter a influência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o eleitor baiano. Deve evitar, porém, embates com o chefe do Palácio do Planalto para evitar uma reação do eleitorado.

Em seu entorno, há quem aponte que a virada de Jerônimo quatro anos atrás começou justamente quando Lula pisou na Bahia.

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Além disso, avaliam que ACM precisa melhorar a performance no interior, região que foi determinante para o revés de 2022.

Na ocasião, o ex-prefeito de Salvador não teria feito a investida necessária para garantir mais votos dos eleitores que vivem fora da capital baiana.