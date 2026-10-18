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Política

Os gastos de Flávio Bolsonaro e Lula no universo digital

As campanhas dos candidatos ao Planalto já desembolsaram 10 milhões de reais para turbinar conteúdos na internet

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 12h11
Lula, de chapéu de palha e camisa vermelha, fala ao microfone apontando o dedo, e Flávio Bolsonaro, de camisa clara, gesticula com as mãos segurando um microfone, com balões amarelos e verdes ao fundo
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro  (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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Os dois candidatos à Presidência da República  gastaram até agora mais de 10 milhões de reais com impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, segundo os dados mais recentes fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) desembolsou cerca de 7,45 milhões de reais para turbinar publicações na internet, enquanto Lula, candidato à reeleição, investiu 2,59 milhões.

As despesas com impulsionamento de conteúdos nas redes sociais do candidato do PL representam aproximadamente 10% de todos os gastos com a campanha até aqui – um total de 72,6 milhões de reais, de acordo com a Justiça Eleitoral. Em termos absolutos, trata-se da segunda maior despesa do senador ao longo da disputa.

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Já pelo lado petista, os gastos com esse tipo de serviço representam quase 4% do total de gastos da campanha à reeleição, até agora na faixa de 65,6 milhões de reais. Essa despesa é a quarta maior despesa do petista.

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Os valores mostram a importância dada pelos partidos e pelos candidatos à disputa por votos no universo digital. A pouco mais de uma semana do segundo turno das eleições, o PT, por exemplo, intensificou a mobilização de sua militância na internet, após ver Lula largar atrás de Flávio Bolsonaro na primeira etapa da votação.

O partido organizou o “Exército de Lula”, um grupo composto por mais de 4 milhões de militantes nas redes sociais que, de maneira coordenada, distribui conteúdos com ataques ao rival e desinformação para desgastar a imagem do filho de Bolsonaro.

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Flávio Bolsonaro, por outro lado, tem tentado evitar que a ofensiva dos petistas surta efeito. Assim como o pai, o senador também busca guarida em sua militância digital para preservar seu favoritismo contra Lula. O território, até recentemente, era dominado pela militância mais organizada e mais aguerrida dos conservadores.

O canal “Exército de Lula” chegou a ser tirado do ar por determinação do Tribunal Superior Eleitoral.

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