O telefonema de Lula e Putin que discutiu a inoperância da ONU e o comércio de insumos
Presidente brasileiro cobrou mudanças em órgãos de paz e tratou de ações para reequilibrar a balança comercial com Moscou
Os presidentes Lula e Vladimir Putin conversaram por telefone nesta terça-feira, 4, por cerca de uma hora. Na ligação, os líderes trataram de uma solução diplomática para conflitos militares, do fortalecimento da cooperação bilateral e da ampliação das exportações brasileiras para a Rússia.
Durante o diálogo, o chefe do Executivo brasileiro expôs seu descontentamento com a inoperância do Conselho de Segurança da ONU diante das crises globais e defendeu maior representatividade do Sul Global no órgão central das Nações Unidas. A Rússia é um dos membros permanentes do colegiado.
Na esfera econômica, os presidentes discutiram formas de ampliar os embarques de produtos brasileiros para equilibrar a balança comercial e atenuar a dependência nacional por fertilizantes e combustíveis vindos da Rússia. Além disso, Lula e Putin reforçaram o compromisso de seus governos com o fortalecimento do Brics e alinharam o apoio à candidatura da ex-presidente chilena Michelle Bachelet para comandar a Secretaria-Geral da ONU.