O silêncio da cúpula do Congresso sobre a crise do STF

Acostumados com embates entre os Poderes, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, preferiram ficar bem longe da crise do STF e optaram por silenciar sobre o assunto.

Aliados de Alcolumbre e Motta avaliam que a postura pode ser vista como um recado sobre não interferência em outros Poderes. Uma alfinetada, já que, volta e meia, o Judiciário mete o bedelho em assuntos do Congresso.

Também buscam evitar que os canhões se voltem contra o Legislativo.

Nos bastidores, ambos já indicaram que, pelo menos no curto prazo, pautas que buscam limitar poderes da Corte – defendidas pela oposição – não devem avançar.