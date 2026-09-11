O silêncio da cúpula do Congresso sobre a crise do STF
Para aliados, postura de Motta e Alcolumbre busca evitar que os canhões se voltem contra o Legislativo
Acostumados com embates entre os Poderes, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, preferiram ficar bem longe da crise do STF e optaram por silenciar sobre o assunto.
Aliados de Alcolumbre e Motta avaliam que a postura pode ser vista como um recado sobre não interferência em outros Poderes. Uma alfinetada, já que, volta e meia, o Judiciário mete o bedelho em assuntos do Congresso.
Também buscam evitar que os canhões se voltem contra o Legislativo.
Nos bastidores, ambos já indicaram que, pelo menos no curto prazo, pautas que buscam limitar poderes da Corte – defendidas pela oposição – não devem avançar.