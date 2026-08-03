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Política

O que pode explicar avanço de Flávio contra Lula em pesquisa, segundo CEO da Nexus

Marcelo Tokarski analisa os movimentos mais recentes da corrida presidencial e avalia os fatores que podem influenciar o comportamento do eleitor

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 22h34 | Atualizado em 4 ago 2026, 13h04
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O que pode explicar avanço de Flávio contra Lula em pesquisa, segundo CEO da Nexus Priorizar nos meus resultados Google

A mais recente pesquisa BTG/Nexus mostra um cenário mais apertado na corrida presidencial. No levantamento, Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 37% de Flávio Bolsonaro. Embora o presidente mantenha vantagem numérica, os dois estão empatados dentro da margem de erro. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, apontou os fatores que podem explicar o avanço do candidato do PL. (este texto é um resumo do vídeo acima)

O que impulsionou o crescimento de Flávio Bolsonaro?

Segundo Tokarski, a principal novidade da pesquisa foi justamente a recuperação de Flávio Bolsonaro após semanas de desgaste. Na avaliação do CEO da Nexus, parte do eleitorado bolsonarista que havia se afastado do candidato voltou a apoiá-lo depois da convenção nacional do PL e da repercussão do evento nas redes sociais.

Entre os episódios citados por Tokarski estão o vídeo em que Jair Bolsonaro confirma a candidatura do filho — produzido com inteligência artificial e que gerou polêmica — e a presença do presidente da Argentina na convenção. Para o pesquisador, esses acontecimentos reforçaram a candidatura de Flávio junto ao eleitorado identificado com o ex-presidente.

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A recuperação representa uma tendência?

Apesar da alta registrada no levantamento, Tokarski afirmou que ainda é cedo para concluir que Flávio Bolsonaro iniciou uma trajetória consistente de crescimento. Segundo ele, o candidato interrompeu uma sequência de perda de apoio observada nas pesquisas anteriores, mas será necessário acompanhar os próximos levantamentos para verificar se o movimento se consolida.

“O que esse crescimento de quatro pontos mostra é que ele interrompeu o desgaste e recuperou parte daquele eleitor”, afirmou. Para o CEO da Nexus, o cenário ainda pode sofrer oscilações naturais nas próximas semanas.

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O que mostram os números do segundo turno?

No cenário de segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto, contra 45% de Flávio Bolsonaro. Tokarski ressaltou que essa diferença também está dentro da margem de erro e lembrou que, ao longo da série histórica da pesquisa, os dois permaneceram em empate técnico na maior parte das rodadas.

Segundo ele, a única exceção ocorreu em meados de junho, quando Lula abriu vantagem superior ao limite da margem de erro após a repercussão do áudio envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, episódio que provocou desgaste para o senador.

A terceira via continua sem espaço?

Enquanto Lula e Flávio concentram as intenções de voto, os candidatos da chamada terceira via seguem distantes dos líderes. Ronaldo Caiado aparece com 5%, Renan Santos tem 4% e Romeu Zema registra 3%.

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Na avaliação de Tokarski, esse grupo permanece “num atoleiro” de intenções de voto e, embora possa crescer durante a campanha, ainda está muito distante dos dois principais concorrentes.

Como as convenções podem mudar a disputa?

Para o CEO da Nexus, a oficialização das candidaturas tende a elevar o tom da campanha. Ele observou que Flávio Bolsonaro passou a adotar uma postura mais próxima da de Jair Bolsonaro após a convenção do PL, movimento que, segundo sua análise, ajudou a mobilizar o eleitorado bolsonarista.

Do lado do PT, Tokarski acredita que Lula também deverá intensificar os ataques ao adversário diante da redução da vantagem nas pesquisas. Durante a convenção petista, afirmou, o presidente deu atenção especial a segmentos considerados estratégicos, como mulheres e eleitores acima de 60 anos, públicos que poderão ser decisivos na sequência da campanha.

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O que deve ser observado nas próximas pesquisas?

Para Tokarski, o principal desafio agora será identificar se a reação de Flávio Bolsonaro representa apenas uma recuperação pontual ou o início de uma nova fase da disputa presidencial. Segundo ele, o comportamento do eleitorado nas próximas semanas mostrará se o candidato do PL conseguiu consolidar novamente sua base ou se o cenário continuará marcado pelo equilíbrio entre os dois principais concorrentes.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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