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Em Paris, o chanceler Mauro Vieira contestou junto aos EUA novas tarifas sobre produtos brasileiros, alegando falta de fundamento técnico. Ele expressou confiança no diálogo para resolver o impasse, pedindo a continuidade das conversas bilaterais mesmo após os relatórios finais da Seção 301. Saiba mais sobre essa importante agenda.

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Em agenda em Paris, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer. No encontro, o chanceler brasileiro contestou a aplicação das novas tarifas impostas aos produtos nacionais.

Para Vieira, as alegações que embasam a rodada de sobretaxas não têm fundamento técnico, o que teria sido comprovado pelas provas apresentadas pelo governo brasileiro aos americanos.

O chanceler afirmou confiar que a saída para o impasse ocorrerá por meio do diálogo. Ele expressou a Greer o desejo de que as conversas bilaterais sejam mantidas mesmo após o anúncio dos relatórios finais das investigações da Seção 301.

A agenda de Vieira na capital francesa se encerra nesta quinta-feira, 4, após participação nas reuniões ministeriais da OCDE e da OMC. Também estão previstos encontros bilaterais com representantes do Canadá, Costa Rica, Noruega, Reino Unido, República Tcheca e Suíça.