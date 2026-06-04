O que o Brasil espera dos EUA após o novo tarifaço
Ministro Mauro Vieira contesta tarifas dos EUA em Paris e defende diálogo para resolver impasse comercial sobre produtos brasileiros
Em agenda em Paris, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer. No encontro, o chanceler brasileiro contestou a aplicação das novas tarifas impostas aos produtos nacionais.
Para Vieira, as alegações que embasam a rodada de sobretaxas não têm fundamento técnico, o que teria sido comprovado pelas provas apresentadas pelo governo brasileiro aos americanos.
O chanceler afirmou confiar que a saída para o impasse ocorrerá por meio do diálogo. Ele expressou a Greer o desejo de que as conversas bilaterais sejam mantidas mesmo após o anúncio dos relatórios finais das investigações da Seção 301.
A agenda de Vieira na capital francesa se encerra nesta quinta-feira, 4, após participação nas reuniões ministeriais da OCDE e da OMC. Também estão previstos encontros bilaterais com representantes do Canadá, Costa Rica, Noruega, Reino Unido, República Tcheca e Suíça.